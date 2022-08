Martín González: “No tenemos muchas opciones de hablar con Sandro”

El tira y afloja entre Sandro Ramírez y la SD Huesca continúa. El jugador, que en el entrenamiento matinal de este lunes se ejercitó durante unos minutos al margen sobre el césped del Pirámide, no trabaja con normalidad con sus compañeros desde el 15 de julio tratando de forzar una marcha que en el club azulgrana no hay predisposición a facilitar. “Ojalá se puede quedar con nosotros para ser un futbolista importante y si no buscaremos una salida a un sitio que cubra las expectativas que deseamos”, reiteró el director deportivo Ángel Martín González el mensaje que lleva transmitiendo al respecto en sus últimas intervenciones tras las presentaciones de las dos últimas incorporaciones, Juan Villar y Óscar Sielva. La situación es "difícil de asumir y de llevar en el día a día" haciendo que el malestar en el club con el delantero canario, que ha sido relacionado con la UD Las Palmas, sea evidente. “No hablamos mucho con él, siempre dice que ha dormido mal, que no se encuentra bien, le cuesta entrenar”, afirmó el directivo.

El problema, en cierto sentido, lastra la construcción de la plantilla. No entra en la dinámica de los de Ziganda y tampoco se libera su salario ni se percibe la aportación pecuniaria que se presume con su marcha. Los dos aspectos aliviarían una economía ajusta que en estos momentos hace que el único objetivo declarado para fortalecer el grupo sea el de los dos centrales. “Es lo que nos queda para terminar de hacer una plantilla competitiva que de el nivel que estamos buscando”, afirmó Martín González. La meta está fijada desde el inicio de la pretemporada y si por ahora no se ha podido alcanzar es porque “no hay”. “Cada vez hay menos y nos está costando mucho concretar las opciones que tenemos”, confiesa. De todos modos, hay una que “puede estar un poquito encauzada”.

Aunque para esa posición se cuenta con Pulido, Blasco y los canteranos Euse y Anglada, la necesidad es tal que “da igual el perfil”. “Lo primero que quiero de un defensa es que defienda bien, que sea contundente, que el delantero cuando reciba de espaldas mire sabiendo que va a venir un tigre a morderle, si luego juega, mejor”, definió Martín González lo que persigue.

Otro de los asuntos candentes es el de Álvaro Fernández, que al igual que Sandro también quiere dejar el Huesca. Ha tenido varios pretendientes en las últimas semanas y el que más interés ha mostrado más recientemente es el Getafe. El director deportivo, sin embargo, indicó que al respecto no tienen noticia. “No sé si hay alguna opción cercana o no, está claro que nos aproximamos al inicio de la liga y hay más movimiento de cara a pensar que hay asuntos que se pueden resolver, pero en estos momentos no tenemos absolutamente nada”, aseguró.

Sobre la actitud de la plantilla se mostró “muy contento” y la calificó de “magnífica”. “No tengo ninguna queja en cuanto a nada”, subrayó.