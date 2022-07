Andrés toma ventaja para seguir en la SD Huesca

Si hay una posición que a día de hoy está bien cubierta en la SD Huesca es la de la portería. El club, de hecho, considera que cuenta con el mejor trío de cancerberos de la categoría, una situación idílica en lo deportivo que sin embargo es irreal. Solo Miguel San Román se puede decir que tiene un sitio asegurado, mientras que el futuro de Andrés y Álvaro continúa en el aire condicionado por el proceso de renovación del vestuario que se está llevando a cabo ante la reducción de más de un 50% en el límite salarial que se va a sufrir. A este respecto, entre los futbolistas susceptibles de hacer las maletas tras el cierre del último curso figuraban el murciano y el riojano. En la concentración de Benasque ambos están ofreciendo un buen trabajo y la entidad se está planteando la posibilidad de retener a uno de ellos con el más veterano como principal candidato.

Las capacidades de los dos están fuera de toda duda. Andrés, de 35 años, por ejemplo, superó en la última campaña el récord de porterías a cero del club al quedarse imbatido en 17 partidos, y Álvaro, de 24 años, regresa tras una infructuosa cesión en el Brentford, pero aún con el recuerdo de los dos cursos anteriores que ofreció en El Alcoraz y que le llevaron hasta la selección y a los Juegos Olímpicos. Lo que va a pesar por encima de todo, al igual que en el resto de decisiones que está tomando el director deportivo, Ángel Martín González, va a ser lo económico.

A este respecto, las circunstancias de uno y otro son distintas. La ficha de Andrés, al que le queda un año de contrato, es más alta, pero también lo son sus opciones de quedarse. El sueldo de Álvaro es mucho más asumible, pero en su caso lo que se busca es el beneficio que se podría obtener mediante un traspaso o un préstamo de corte similar al que le mandó a Inglaterra. Entonces, la operación incluyó su renovación hasta 2024 y una compensación económica pecuniaria.

Por él ha pujado el Espanyol, que incluso tendría un acuerdo con el jugador, y que le gustaría resolver la negociación lo antes posible, pero el Huesca no rebaja su petición de cuatro millones de euros, de los que la mitad serían para el Mónaco, propietario del 50% de sus derechos, mostrando una posición de fuerza similar a la que ya adoptó el verano pasado con la venta de Galán al Celta. Martín González, de hecho, expresó a HERALDO que "es un jugador del que nos encantaría poder disfrutar" recalcando que le restan dos temporadas de contrato.

Hasta el momento, al margen de las finalizaciones de cesiones y contratos, se han producido cuatro salidas en el Huesca, todas ellas mediante rescisiones, las de Buffarini, Insua, Mosquera y Ferreiro, que han servido para abrir margen para las llegadas de Vilarrasa, Soko y Blasco, y facilitado que ahora no haya prisa a la hora de volver a abrir la puerta, lo que no quita para que el club tenga buena predisposición a tratar cualquier propuesta que le resulte satisfactoria. Juan Carlos es un jugador susceptible de marchar, pero de no hacerlo tampoco será un problema.

Cinco refuerzos

En cuanto a los fichajes, la prioridad son dos defensas centrales contrastados en la categoría, a los que habrá que añadir al menos otras tres caras nuevas. El mediocentro, para el que Ziganda tiene a Salvador, Timor y Juan Carlos, y la delantera, en la que aparecen Escriche, Sandro y el canterano Kevin Carlos, son las demarcaciones con menos efectivos toda vez que tanto los extremos como los laterales están conformados.