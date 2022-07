San Román: "Deseo hacerme con la portería de la SD Huesca"

Es, a no ser que el mercado no de un giro, el único de los tres guardametas de la SD Huesca del que se puede decir que tiene un puesto seguro. Miguel San Román afronta el que será su segundo curso como azulgrana con la confianza "intacta" y "deseando que me llegue la oportunidad para hacerme con la portería". En la última campaña, con Andrés en estado de gracia, no la consiguió y tuvo que conformarse con dos partidos en la Copa del Rey, con el Cayón (0-2), en el que quedó imbatido, y con el Girona, con el que se perdió 0-1.Ahora, durante las vacaciones, se había preparado "a conciencia" para llegar listo al inicio de la pretemporada. "Se que tipo de portero soy y el nivel que tengo", subraya.

Alicantino de 24 años, llegó a El Alcoraz desde la cantera del Atlético e Madrid, con cuyo primer equipo consiguió debutar, y tras haber participado en el ascenso del Elche a Primera División en siete partidos. La entidad azulgrana tiene confianza en sus posibilidades y ya le transmitió que su idea con él es "que siga y que gane en importancia".

La situación en la portería azulgrana es peculiar con Andrés y Álvaro con opciones de salir a pesar de tener contrato en vigor. Algo que, según San Román, no está afectando a la convivencia entre los tres. "Lo llevamos bien, con responsabilidad y con amistad", indica. "Entre nosotros tenemos la competencia sana que hay en todos los equipos, nos hace mejorar y nos empuja". comenta. A sus compañeros los califica de "grandes" cancerberos. "Somos gente que hemos conseguido objetivos en otros equipos, nuestra portería es muy competitiva", valora.

La pretemporada, que hasta el miércoles está teniendo Benasque como base de operaciones, está siendo "un conjunto de cansancio e ilusión". "Lo primero es lo normal, toca prepararse y coger fondo para una temporada muy larga como es la Segunda División", explica. En cuanto a lo segundo, "cuando pasa un curso difícil como el último, te das cuenta de que el fútbol te da una oportunidad de volver a empezar con más ganas de algo mejor y diferente", añade.

Se han producido muchos cambios, desde el cuerpo técnico hasta la propia composición de la plantilla con la marcha de pesos pesados, algo que a lo que se fue haciendo a la idea "escuchando los mensajes del director deportivo". "Los futbolistas siempre somos un poco ajenos al mercado", explica. "Ayudaremos a los que vengan para formar el equipo lo antes posible", avanza el papel de los veteranos. La labor de todos es "unir las piezas y buscar lo que quiere el entrenador para ponernos en marcha".