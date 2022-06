El futuro de Álvaro Fernández está lejos de la SD Huesca

El futuro de Álvaro Fernández no va a seguir ligado a la SD Huesca. El portero es uno de los jugadores a los que la entidad azulgrana busca una salida debido a su ficha, difícil de asumir en un contexto de reducción del límite salarial, y por el momento han sido varios los conjuntos con los que se le han relacionado como el Mallorca, el Elche, el Valladolid y, especialmente, el Espanyol. Aún tiene 24 años y aunque regresa de una cesión en el Brentford inglés en la que no ha conseguido brillar, conserva buen cartel dentro de la Primera División, donde ya defendió la meta de los oscenses durante su último paso por la élite al igual que había hecho la campaña anterior, la de la primera posición en Segunda División.

Con contrato hasta 2024 se baraja tanto un nuevo préstamo como el traspaso. A este respecto, su cláusula de rescisión es de diez millones de euros y el 50% de los derechos los conserva el Mónaco, desde donde llegó a El Alcoraz en 2019, lo que implica que en caso de una venta debería repartirse los ingresos a partes iguales con el Huesca, circunstancia que ya el verano pasado resultó una dificultad para los conjuntos que preguntaron por él, la Real Sociedad y el Granada, entre otros. Para que oscenses y monegascos queden satisfechos, el montante global de la operación no puede ser bajo.

Según se asegura en el entorno del Espanyol, la venta podría moverse entre los dos y los tres millones de euros. Los pericos ven al de Arnedo, medalla de plata en los últimos Juegos Olímpicos e internacional absoluto en una ocasión, como el relevo ideal a Diego López, que tras seis campañas no continuará, y al jugador le gusta el destino.

Si la transacción no llegase a buen puerto, no es descartable una cesión de corte similar a la llevada a cabo con el Brentford. Los ingleses se hicieron con sus servicios por una campaña desembolsando un millón de euros y asegurándose una opción de compra que finalmente no han ejecutado.

Con ellos, Álvaro actuó en 16 encuentros, doce de liga y cuatro de la EFL Cup, en los que encajó 28 goles. Una lesión de David Raya le dio las llaves de la titularidad a finales de octubre, pero acabó siendo adelantado en las preferencias de su técnico, Thomas Frank, por el danés Jonas Lössl.

En el Huesca, en dos campañas, se puso bajo los palos en 58 ocasiones. A los 18 años, de forma circunstancial, debutó en Primera División con Osasuna, a cuya cantera se había incorporado en juveniles. Después marchó al filial del Mónaco y antes de llegar a El Alcoraz disputó la 2018-19 en Segunda con el Extremadura.

En una situación análoga se encuentra Andrés Fernández, otro de los tres porteros con contrato con el Huesca; el tercero es Miguel San Román. La ficha del murciano también es de las altas y no es nada descartable que, de no rebajarla, acabe marchando.