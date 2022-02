Las bajas de Pulido y Miguel, un quebradero de cabeza para la SD Huesca

Xisco Muñoz se va a encontrar con todo un quebradero de cabeza en los próximos partidos y en especial en el siguiente, la visita al Oviedo del próximo domingo (16.00). No todo en el 4-0 ante el Mirandés fueron buenas noticias para los azulgranas, Jorge Pulido tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado y Florian Miguel vio su quinta tarjeta amarilla. Ninguno de los dos podrá ser alineado en el Tartiere y por tanto la defensa deberá ser reconstruida.

El alcance exacto de la dolencia del capitán se conocerá el martes por la mañana cuando está previsto que se le practique una resonancia magnética. De todos modos, ya en la rueda de prensa posterior al partido Xisco avanzó que las primeras exploraciones apuntaban a una rotura de fibras en el gemelo. La notó tras un córner e hizo que tuviese que ser sustituido por Ignasi Miquel a los 51 minutos. De confirmarse, el periodo de convalecencia sería de alrededor de un mes y, aunque se quedase en un susto, algo que no parece probable -marchó de El Alcoraz apoyado en muletas y este lunes fue la única ausencia en el entrenamiento, Nwakali al margen-, no podría vestirse de corto ante los carbayones. Como Miguel, también cumplió ciclo de amonestaciones.

Ambos son fijos para Xisco en el once, ya sea dentro de una defensa de cuatro o de cinco. Miguel no se ha perdido ninguna jornada con el balear y Pulido solo se quedó fuera de la alineación titular por decisión técnica en el 1-2 con la Ponferradina cuando se apostó por el mismo grupo que una semana antes había conseguido un 0-3 en Cartagena.

Encontrarles recambio no es sencillo y las opciones son múltiples. Si se opta por no tocar el sistema táctico de las cinco jornadas transcurridas de la segunda vuelta, habría que buscar dos centrales para acompañar a Insua. Ante el Mirandés el gallego estuvo flanqueado por Pulido y Miguel. Ahora, la alternativa natural es Ignasi Miquel para el perfil zurdo, mientras que para el derecho los principales candidatos serían Timor y Salvador.

Colocar ahí al primero forzaría a pensar en un recambio para él en la medular, donde en los dos últimos choques ha hecho pareja con Pablo Martínez. El segundo, por su parte, en principio también centrocampista, ha jugado muchos minutos como defensa esta temporada, especialmente en los primeros compases.

Si Xisco se decide por una línea de cuatro, los centrales serían Insua y Miquel, pero esto haría que hubiese que variar el resto del equipo. Otra incógnita que se abre en la zaga es la del lateral derecho. Ratiu ya ha cumplido su partido de sanción, pero Valentín, en el que era su debut, brilló el domingo e incluso marcó un gol.