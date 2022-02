Xisco Muñoz: "Tenemos poco margen de error y hay que intentar soñar grande"

No quiere triunfalismos Xisco Muñoz. Sí, perseverar en la senda que abre el 4-0 ante el Mirandés sin perder de vista que el objetivo del ‘play off’ sigue lejano. El técnico de la SD Huesca se refirió a la importancia de estos tres puntos en el sentido de que "cada vez encontramos más lo que buscamos y hay que seguir mentalizados con estas ganas, ambición y coraje. El partido está muy bien, pero ya hay que pensar en el siguiente".

Fue "un encuentro al que hemos entrado bien y el equipo ha sabido entender los mini partidos que se han jugado. Lo veo mucho más suelto, dinámico y atrevido y eso se refleja en la diversión de la gente", reflexionó. Toca en lo que queda "la misma humildad, tenemos 33 puntos y hay que seguir", añadió un Xisco que también desveló que Jorge Pulido puede sufrir una rotura en el gemelo tras retirarse lesionado al comienzo de la segunda mitad y pendiente de pruebas definitivas.

Satisfecho por cómo asimila su plantilla los diferentes registros, Xisco pide "dominar situaciones para ofrecer más. Con los resultados es más fácil porque estamos más contentos. Sé perfectamente cómo es el proceso, sé cómo puede ser febrero y esperemos avanzar en situaciones para ser constantes en la victoria", añadió.

A su parecer, "lo más importante es que la gente crea hasta que no haya posibilidades. Hay que seguir, ir a por ello y no va a ser fácil. Nadie regala nada en el fútbol profesional. Hay que tener paciencia y constancia, trabajar". Aplaudió el "partidazo" de todos los futbolistas y subrayó que "necesitamos mejorar y seguir trabajando porque el objetivo no va a ser fácil". Se detuvo en la figura de Marc Mateu tras lo sucedido en Éibar y reveló que "el domingo por la mañana le llamé, nos reunimos y se lo expliqué. Ese es el Marc que quiero ver, Lago y Darío deben mejorar, y yo también. El punto de inflexión es ir hacia adelante".

El balear no quiere destacar a los fichajes sobre el resto, y está convencido de que "este equipo puede llegar a un nivel de juego así de forma constante. Lo que ha conseguido el Huesca en su historia es porque la gente cree". Preguntado por Escriche, cree que encarna "los valores que hay que representar en nuestro vestuario. Es lo que nos permitirá ser diferentes. Tenemos muy poco margen de error y hay que intentar soñar grande. No voy a bajar los brazos hasta el último momento", zanjó.