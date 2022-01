La SD Huesca, a la caza de calidad y cantidad en el mercado de invierno

La derrota del domingo con el Girona (0-1) lo volvió a confirmar. Para que la SD Huesca pueda competir de tú a tú con los principales equipos de la categoría, en el mercado de invierno que oficialmente levantó su ventana este lunes y que permanecerá abierto hasta el 31 de enero, debe incorporar cantidad y calidad. Ambos aspectos los ha venido reclamando en sus comparecencias Xisco Muñoz, que está jugando un papel activo en la búsqueda de caras nuevas y que respalda la labor que el club está desarrollando al respecto. Ya llegó la semana pasada Lago Junior, que, si no hay complicaciones, podría debutar el sábado en la visita al Cartagena (16.00), otro rival también situado por encima en una tabla en la que el ‘play off’ se ha alejando tras la primera jornada de la segunda vuelta a siete puntos, y ahora los objetivos principales se centran en otro extremo, un central, un centrocampista y un delantero.

Entre los nombres que han sonado con fuerza aparecen Febas, medio del Mallorca, y un viejo conocido, Denis Vavro, que ya actuó como azulgrana en la segunda parte de la temporada pasada cedido por la Lazio. Durante el verano tanto el club oscense como el defensa, que participó en la Eurocopa con Eslovaquia, intentaron su regreso y los contactos se han seguido manteniendo posteriormente. Él, sin minutos en Roma, y aunque otros conjuntos españoles como el Valladolid también han mostrado interés, prefiere la opción de El Alcoraz, pero la operación, que sigue dando pasos hacia delante, no es sencilla, por su elevado salario y también por otros aspectos que entroncan con la necesidad de ampliar el número de efectivos que padece el Huesca, que en estos momentos cuenta con 22 fichas en el primer equipo.

La proliferación de positivos por covid en las últimas semanas han mermado a los equipos y provocado que existan reticencias a la hora de dejar salir efectivos. Se entiende que para afrontar con garantías los meses venideros lo más apropiado es contar con plantillas largas.

Basta para llegar a esa conclusión con observar lo sucedido en el Huesca-Girona. Por diferentes motivos, los locales acumularon cuatro bajas y los visitantes se presentaron con siete.

Sin Escriche, Joaquín, Ratiu y Seoane, Xisco se vio obligado a tirar de fondo de armario, a probar nuevas alternativas como la defensa de tres centrales y a emplear jugadores que llevaban tiempo sin competir. Formó parte del once, siendo de hecho de lo más destacable de la primera parte, Juan Carlos, que aún no había jugado de inicio con el balear y que no pisaba el césped por problemas físicos desde la segunda parte del 0-0 en Almería de cuatro jornadas atrás. El golpe que recibió Florian Miguel en la cabeza al filo del descanso hizo que lo tuviese que sustituir Insua, que, aunque ya había tenido minutos en la Copa, no disputaba un partido de liga desde que en mayo se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha. También Enzo Lombardo tuvo su primera aparición en el torneo de la regularidad con el actual entrenador al recoger el testigo de Miquel a falta de cinco minutos. Otra reaparición fue la de Ferreiro, que tras más de un mes en el dique seco reactivó a sus compañeros. Antes, el primer recambio por decisión técnica había sido el de Manu Rico por Buffarini. El canterano, en su tercera actuación consecutiva con ‘los mayores’, jugó en la banda derecha, fuera de su posición natural.

Tras sufrir el gol de Samu Saiz, que aprovechó un mal despeje de Mateu a los dos minutos de empezar la segunda parte, el Huesca reaccionó, se fue arriba y fue capaz de generar peligro. Sin embargo, no culminó sus llegadas; mal que viene arrastrando toda la temporada. "Nos falta el acierto en el último tramo, ese plus que se necesita en la categoría para mantenerte arriba", reclamó posteriormente Xisco, que lamentó que otros rivales sean capaces de sacar más rédito a su juego y que, dispuesto a exprimir al máximo a sus actuales piezas, espera paciente a las caras nuevas.