La SD Huesca de Xisco Muñoz toma forma

Dos empates, una derrota y al fin el sábado pasado el triunfo ante el Mirandés (0-1). Xisco Muñoz acumula ya cuatro partidos al frente de la SD Huesca, un bagaje que comienza a ser significativo y permite estudiar cómo está administrando la plantilla en cuanto al protagonismo que otorga a unos jugadores y otros, sus preferencias, sus dudas y sus diferencias con respecto al manejo que realizó su predecesor, Nacho Ambriz, de los mismos mimbres. El balear ha empleado hasta la fecha a 17 de las 21 piezas con las que cuenta. Solo faltan por debutar a sus órdenes Joaquín Muñoz, que podría regresar a una convocatoria el domingo ante el Ibiza (18.15) si durante la semana confirma la recuperación de su lesión (este martes en la vuelta al trabajo ha vuelto a entrenar con normalidad), Pablo Insua, que sigue poniéndose a punto, el portero Miguel San Román y Enzo Lombardo. En cambio, Andrés y Pulido no se han perdido ni un minuto y Florian Miguel solo diez.

Los tres forman parte del grupo de cinco que siempre han sido titulares con Xisco y que completan Cristian Salvador y Pedro Mosquera. A ellos cabría añadir a Mateu y Miquel, que solo no han entrado en el once cuando no han estado disponibles. El primero se perdió la visita del Leganés por estar sancionado y el segundo no pudo ser empleado por lesión en los dos primeros encuentros tras el relevo en el banquillo.

Salvador, Andrés, Pulido, Miquel y Mateu ya contaban con esa predominancia desde el inicio del curso si bien el primero de ellos lo hizo principalmente como remiendo en la defensa y ahora acumula ya dos encuentros seguidos en la medular, su sitio natural, junto a Mosquera, el hombre cuyo estatus más ha cambiado en clave positiva respecto a la anterior etapa. Con Ambriz su rol fue el de alternativa para las segundas partes, ahora resulta básico y su rendimiento ha ido en aumento hasta jugar al completo el duelo en Anduva. Miguel arrancó el curso como complemento de Mateu en el lateral izquierdo y no fue hasta las últimas cuatro jornadas con Ambriz cuando se asentó en la formación inicial.

Junto a los mencionados, otros jugadores que se sitúan en los puestos altos dentro de la lista de preferencias de Xisco son Seoane, Ferreiro y Ratiu, titulares en tres ocasiones. El extremo se tuvo que conformar con ser suplente en la visita a la Ponferradina y el medio en el recibimiento al Leganés. El lateral, que también ha sido probado como extremo, no jugó de inicio ante el Mirandés después de haberse incorporado a última hora a la expedición azulgrana. En un principio iba a causar baja por estar convocado con Rumanía, pero una tarjeta amarilla vista contra Islandia el jueves pasado que le inhabilitaba para participar el domingo contra Liechtenstein hizo posible su presencia. Finalmente tuvo 16 minutos.

Si Mosquera representa el cambio para bien, Escriche es la cruz de la moneda. Con Ambriz únicamente no fue titular en la derrota con el Burgos (3-1) que desembocó en su cese y en la que quiso darle descanso. Con Xisco solo contó con esa distinción contra el Leganés. En la delantera, de hecho, se ha establecido una rotación. Gaich fue de la partida contra el Amorebieta y no repitió hasta el sábado pasado y Pitta tuvo la oportunidad con la Ponferradina.

Buffarini, Rico y Nwakali han aparecido en las alineaciones dos veces, mientras que, de los que han tenido minutos, solo un jugador no lo ha hecho nunca, Juan Carlos.

El reparto de minutos con Xisco

Porteros: Andrés (360) y San Román (0)

Defensas: Pulido (360),Florian Miguel (350), Ratiu (251), Buffarini (195),Miquel (159) e Insua (0).

Centrocampistas: Mosquera (318), Seoane (295),Salvador (292),Ferreiro (252),Mikel Rico (248),Mateu (243),Nwakali (180),Juan Carlos (53),Lombardo (0) y Joaquín (0).

Delanteros: Gaich (164), Escriche (116) y Pitta (102).