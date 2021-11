Placeholder mam module Partido Mirandés-SD Huesca, en directo

La SD Huesca de Xisco Muñoz superó un inicio de etapa complicado por la acumulación de partidos que no ha ofrecido los frutos deseados tras los empates con Amorebieta y Ponferradina y la derrota ante el Leganés. Con una semana de trabajo completa por delante, el técnico balear puede empezar a introducir su sello personal en la siempre complicada visita al Mirandés en Anduva este sábado (18.15, Movistar LaLiga). Un choque que llega precedido de un llamamiento a la unidad por parte del club y la organización de un desplazamiento gratuito para más de 400 aficionados que arroparán a los suyos ante un rival que solo suma un punto más.

La principal novedad reside en la vuelta de Andrei Ratiu, que iba a causar baja al estar convocado por Rumanía pero vio una tarjeta amarilla en el partido del jueves ante Islandia que le acarrea suspensión. Tanto Joaquín Muñoz como Pablo Insua tienen el alta médica y trabajan con el grupo, pero el primero no ha viajado a falta de su pleno restablecimiento. Vuelve Marc Mateu tras cumplir un partido de suspensión. El Mirandés, entrenado por Lolo Escobar, presenta numerosas ausencias. No estarán los internacionales sub 21 Camello y Carreira, así como los lesionados Simón Moreno y Odei. El árbitro principal será Juan Luis Pulido Santana, del Colegio de Las Palmas de Gran Canaria, y se encargará del VAR el riojano Daniel Ocón Arráiz.