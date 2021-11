Más de 400 azulgranas empujarán a la SD Huesca ante el Mirandés

La afición azulgrana se dejará notar en el encuentro de esta tarde en Anduva. En una semana de llamamientos a la unidad ante la mala situación deportiva del equipo, a tres puntos del descenso y metido en una racha que llega a los cinco partidos sin ganar, la SD Huesca pidió el apoyo de sus seguidores de cara a la visita al Mirandés (18.15) y estos han respondido. Las 150 localidades iniciales puestas a disposición de los oscenses han llegado finalmente a las 410 debido a la demanda existente y finalmente seguro que serán más los hinchas que estén presentes en el encuentro y que habrán acudido por sus propios medios.

Desde el aparcamiento del Palacio de los Deportes de Huesca han partido esta mañana rumbo a Miranda de Ebro seis autobuses fletados por la entidad azulgrana, que en un gesto hacia la grada ha corrido con los gastos del desplazamiento y de las entradas. Además, ha repartido otros 80 tickets a peñas y simpatizantes del resto de la provincia.

Junto con el de La Romareda para el derbi, cuando fueron más de 500 personas las que apoyaron al Huesca, el desplazamiento a tierras burgalesas es el más numeroso de lo que va de temporada. La diferencia con respecto al duelo con el Real Zaragoza es que en esta ocasión ha sido el club el que lo ha organizado, algo que, debido a la situación sanitaria, no había sido posible hacer hasta ahora, motivo que lo reviste de una especial relevancia. De hecho, desde 2019, durante el primer paso por Primera División, no se había vivido algo similar. El último precedente es de la jornada 35 de aquel ejercicio con once autobuses viajando a Villarreal.

Desde el Huesca se ha mostrado agradecimiento a la afición. Así, el consejero delegado Manolo Torres ya calificó la respuesta de “extraordinaria”. “No constituye una sorpresa, la afición siempre ha respondido en los momentos difíciles por eso hemos querido tener un gesto”, explicó el directivo el jueves, destacando el buen dato de renovación de abonos de este curso, al igual que en el anterior a pesar de que no se pudo acudir a El Alcoraz.

El ánimo con el que han comenzado el viaje los azulgranas, muchos de ellos ataviados con bufandas y camisetas, es el de poder insuflar un aliento extra a los jugadores. A pesar de los últimos resultados, se confía en poder revertir la situación. El duelo será el cuarto con Xisco Muñoz en el banquillo, pero el primero en el que el nuevo entrenador ha contado con una semana para poder prepararlo después de haber afrontado tras tomar el testigo de Ambriz tres compromisos en seis días.