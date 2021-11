El siguiente reto para la SD Huesca, recuperar la fortaleza en El Alcoraz

Una vez cortada con el 0-1 ante el Mirandés la racha general de cinco partidos sin ganar, a la SD Huesca tiene ahora que subsanar la que hace referencia a su pobre rendimiento como local y que dicta que no ha conseguido imponerse en sus seis últimas actuaciones en El Alcoraz. El domingo ante el Ibiza (18.15) la necesidad de volver a conseguir una victoria ante su afición abarcará diversos ámbitos, todos ellos entretejidos. Conviene en lo clasificatorio, para seguir escalando puestos en la tabla y poder empezar a mirar de nuevo con ilusión hacia el ‘play off’, distanciado ahora a seis puntos, también en lo moral y lo futbolístico para reforzar el ánimo del equipo y seguir dando pasos hacia el juego que quiere implantar Xisco Muñoz, e igualmente en lo social.

En el triunfo en Anduva, presenciado por los más de 400 seguidores invitados por el club, se escenificó el abrazo entre el equipo y la afición. Ahora esta comunión debe tener continuidad en un escenario en el que en las citas previas en vez de aplausos lo que ha habido han sido pitos y peticiones de dimisión; algo que llevó la preocupación tanto a la directiva, que la semana pasada realizó un llamamiento a la unión, como a los jugadores y al nuevo entrenador, que desde su llegada en sus intervenciones públicas siempre ha tenido muy presente a los seguidores pidiendo y agradeciendo su apoyo.

El Huesca arrancó el actual curso con dos victorias como local frente al Eibar y el Cartagena en las que el marcador fue el mismo, un 2-0. Después se han sucedido otras seis actuaciones en El Alcoraz en las que solo se han agregado otros tres puntos. Aún con Ambriz se perdió con el Oviedo y el Tenerife, en ambos casos por 1-2, y se firmaron tablas sin goles con el Fuenlabrada y el Málaga. Xisco debutó con un 1-1 con el Amorebieta y después los azulgranas cayeron con el Leganés (0-2) en el último precedente hasta la fecha.

Aunque en el curso de debut en Primera División la racha como local sin ganar llegó a ser de ocho jornadas, en Segunda no se había vivido algo igual desde la temporada 2012-13, que acabó en descenso. Sucedió entre las jornadas primera y duodécima e incluyo cinco empates y una derrota.

Desde entonces El Alcoraz ha resultado esencial en los tres ascensos festejados, objetivo con el que se arrancó la campaña y al que no se renuncia. En el del retorno a Segunda, en la 2014-15, los azulgranas fueron los mejores locales no ya solo de su grupo, sino de toda la categoría. En 19 partidos consiguieron 47 puntos con 14 triunfos, cinco empates y ninguna derrota. Del mismo modo, en el de la 2019-20 a Primera también comandaron esa particular clasificación -entonces la cosecha en 21 encuentros fue de 48 puntos gracias a quince marcadores favorables, tres empates y otras tantas derrotas-, mientras que en el del primer salto a la élite el Huesca no fue el mejor por solo tres puntos.

En aquel caso la suma ante la afición fue de 45 puntos tras trece victorias, seis empates y dos partidos perdidos. Desde la segunda vuelta de la anterior campaña, la de la clasificación para el ‘play off’, y hasta la jornada 31 se sucedieron 25 careos en los que los locales siempre sumaron con 16 victorias y nueve empates.

Para volver a ese redil, el Huesca se va a enfrentar a un rival que tras la última jornada se presentará justo en la situación opuesta a la suya. El Ibiza perdió el domingo con el Almería (0-1) echando así el cierre a una racha de cinco jornadas sin perder. Los baleares son unos recién ascendidos que por ahora se han adaptado bien a la categoría. Atesoran 22 puntos, dos más que los oscenses, de los que doce han llegado lejos de Can Misses, su estadio.