Ambriz confirma que hará rotaciones en Burgos

Lo había avanzado antes del empate a cero del martes con el Málaga y lo confirmó este sábado. De cara a la visita del domingo al Burgos (18.15), habrá rotaciones en la alineación de la SD Huesca. “Hay gente con mucha carga de partidos y no queremos que se lastimen”, explicó Nacho Ambriz, alegando a las exigencias del calendario. No en vano la semana los azulgranas disputaron dos compromisos, en la actual va a suceder lo mismo y dentro de dos también se repetirá la situación. Eso no significa que en El Plantío no vayan a ir por la victoria. “Todos sabemos cómo jugamos y el que ponga lo hará bien”, se mostró convencido.

“Miramos las cargas de los jugadores, pero también pensamos en ganar”, recalcó. A este respecto, al preparador mexicano le preocupan las lesiones después de que en dos de los tres últimos encuentros haya tenido que hacer cambios durante el primer tiempo, caso de Joaquín con el Málaga, y a la finalización del mismo, como pasó en La Romareda con Ferreiro, por problemas físicos. Aunque recupera a Pulido, esas dos bajas le condicionan, especialmente en las bandas, aunque tiene claro que no por ello va a cambiar la forma de jugar recuperada de inicio el martes pasado. “El equipo ha mejorado mejor con tres por dentro y eso se seguirá manteniendo independientemente de las rotaciones, porque nos da mejor manejo de la pelota”, fue claro. “Siempre querría ver al equipo entre los cuatro primeros, pero también somos conscientes de que la liga es larga, de que tenemos que ir creciendo y evitar tener lesionados”, expresó.

Para conseguir imponerse en Burgos, Ambriz quiere un Huesca “atrevido y valiente”. Enfrente espera “a un adversario que no regala nada”. “Tiene una forma de jugar muy práctica y vienen de hacer un gran partido contra el Oviedo, tendremos que estar muy pendientes de los detalles, de las contras y de las acciones a balón parado”, avisó señalando al 1-3 con el que los castellanos vencieron el jueves. “Se arropan bien, hacen transiciones muy rápidas y tienen una cancha que aprieta”, comentó. “El partido va a ser muy peleado hasta el final”, subrayó.

Para ello, observa a su equipo “bien” a pesar de que no ha habido mucho tiempo para trabajar. El choque se presenta como una nueva oportunidad de seguir escalando puestos después de haber sumado cinco puntos de los últimos nueve posibles. “La presión es buena que exista, es bueno que se sienta por luchar para estar entre los primeros”, expuso. “Debe ser un aliciente para realizar un buen partido”, reflexionó.

Entrando en nombres propios, fue cuestionado por dos cuyos roles apuntan a cambiar. “Si puedo buscarle otro hueco y que pueda ayudar también será provechoso”, reconoció de Escriche, delantero reñido con la suerte del gol. “Hace un gran esfuerzo, sabe girarse, jugar entre líneas, pero es cierto que de cara gol no está como quisiéramos, hablo mucho con él, le comento que no desespere y no le puedo decir más porque siempre arrima el hombro, que más quisiera que llevase cinco o seis goles”, disertó sobre el de Burriana.

A Cristian Salvador podría llegarle al fin la opción de jugar en el mediocentro, su posición natural de la que se ha visto alejado como remiendo en la defensa. “Espero que no se le haya olvidado”, bromeó Ambriz. “Siempre fue un segundo ‘5’ y tenerlo en el campo me permite modificar el equipo sin hacer cambios porque podemos armar una línea de cinco atrás”, desarrolló la situación del zamorano.

Su comparecencia dejó la buena noticia, al margen de regreso de Pulido, de la positiva marcha de la recuperación de Ferreiro. El técnico espera que entre el jueves y el viernes podrá incorporarse al trabajo del grupo.

El equipo entrenó por la mañana a puerta cerrada y será a partir de las 16.00 cuando emprenda el viaje a Burgos. El regreso será el domingo tras el partido.