El último viaje de la SD Huesca a Burgos, hace 13 años y con Mikel Rico

A las 16.00 de este sábado pondrá rumbo la SD Huesca a Burgos para volver a jugar en El Plantío, donde no lo hace desde la temporada 2007-08. Unos 360 kilómetros que el club recorrió por última vez hace más de 13 años. El precedente data del 24 de febrero de 2008, cuando los azulgranas pugnaban por el ascenso que terminarían celebrando en Écija, y el encuentro concluyó con empate a cero. Un encuentro que no pasará a la historia pero sí reserva un hecho curioso: Mikel Rico fue titular entonces y lo puede volver a ser ahora si así lo decide el técnico Nacho Ambriz.

El vizcaíno disputaba su primera campaña en el Huesca y formó parte del centro del campo y de un once tipo que pocos aficionados azulgranas han olvidado: Edu Navarro, Robert, Corona, Chechu Dorado, Ripa, Sorribas, Mikel Rico, Edu Roldán, Lalo, Rodri y Roberto. El equipo tipo de aquel curso histórico no pasó del empate en El Plantío, «Sin gol. El Huesca cosechó otro punto sin brillo a domicilio que cobrará valor al final de Liga, si además mantiene la famosa media inglesa sumando de tres en tres en casa. Por lo que respecta al encuentro de ayer, la alegría debe ser escasa», señaló al día siguiente la crónica de este periódico.

El actual Burgos Club de Fútbol está levantado sobre las cenizas del Burgos CF, disuelto en 1983 y con su ascenso el curso pasado puso fin a una travesía del desierto que le había alejado del fútbol profesional durante dos décadas. La temporada en que se cruzó con el Huesca terminó descendiendo a Tercera División y en los años posteriores se acumularon éxitos y fracasos deportivos de manera paralela al fortalecimiento económico de la entidad, en manos ahora del Grupo Yucon, formado mayoritariamente por empresarios locales.

El Burgos dispone de dos días menos de descanso puesto que el jueves se impuso al Real Oviedo en el Tartiere (1-3). Su entrenador es Julián Calero, que fue ayudante de Fernando Hierro en el club carbayón y la selección española durante el Mundial de Rusia 2018 y de Julen Lopetegui en el Oporto. El director deportivo es el exfutbolista asturiano Miguel Pérez, Michu, y la plantilla presenta nombres con recorrido en la categoría de plata como los de Saúl Berjón, Pablo Valcarce o Álex Alegría.

Como todo recién ascendido que se precie, fía buena parte de sus opciones de permanencia al rendimiento en casa. Allí han doblado la rodilla el Real Valladolid de Pacheta (3-0) y el Mirandés (1-0). Y solo ha caído una vez en El Plantío, frente al poderoso Eibar (0-1). El Huesca no ha ganado en cuatro visitas en las que tampoco ha logrado marcar.