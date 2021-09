La SD Huesca recibe al Fuenlabrada con espíritu reivindicativo

No debe volver a pasar. La SD Huesca no se puede permitir caer de nuevo o incluso no ganar. Después de tres derrotas consecutivas, una racha no sufrida ni en los dos ascensos a Primera División ni en el curso del ‘play off’, los azulgranas se encuentran en la visita del Fuenlabrada a El Alcoraz de la quinta jornada (14.00) con la necesidad de conseguir un buen resultado para recuperar la confianza, poner coto a las dudas y reafirmarse como candidatos a regresar a la élite, objetivo marcado desde el inicio con ambición y para el que demostraron tener argumentos. El tropiezo ante Las Palmas (2-1) después de las dos victorias con la que se arrancó la temporada y, especialmente, los otros dos marcadores adversos que le han seguido con el Oviedo (1-2) y el Lugo (3-2) han hecho que en el vestuario azulgrana se hayan revisado muchas cosas y que todos, cuerpo técnico y jugadores, hayan realizado propósito de enmienda. Las buenas intenciones ahora hay que plasmarlas sobre el césped.

Para retomar a la senda de los triunfos Ambriz planea cambios en su once y un regreso a las esencias del primer Huesca del curso. La única baja con la que contará es con la del lesionado Insua, una vez que Pulido ya ha cumplido su partido de sanción. Todo apunta a que el capitán formará por primera vez junto al otro central nato disponible en la plantilla, Ignasi Miquel. Además, está confirmado que en la delantera jugará de inicio Pitta, lo que implicaría que Gaich, tras dos titularidades consecutivas, se sentará en el banquillo. El técnico mexicano quiere que su equipo recupere dinamismo en el centro del campo y la rápida y efectiva presión mostrada en los dos exitosos 2-0 con el Eibar y el Cartagena, por lo que hombres como Nwakali y Cristian Salvador podrían tener hueco en la sala de máquinas. Tampoco se pueden descartar otras variantes como la de Ratiu por Buffarini en el lateral derecho.

Los males de los azulgranas están siendo recurrentes: goles encajados pronto, debilidad defensiva, errores personales… Un compendio de hándicaps que han subrayado los problemas existentes a la hora de recomponerse para guardar la portería. Aunque siguen dominando la posesión, sus rivales han encontrado la manera de taponar sus intenciones de sacar el balón jugado, además de aprendido a sacar provecho haciéndoles correr hacia atrás. A este respecto, el Fuenlabrada será toda una piedra de toque para saber si las soluciones planteadas en los últimos entrenamientos son las correctas.

El aguerrido bloque que dirige Jose Luis Oltra atosiga a sus contrincantes desde muy arriba y gusta de practicar ataques muy verticales. Solo ha perdido un partido, el de la jornada inaugural frente al Tenerife (1-2) al que le siguió el 0-2 en su derbi a domicilio con el Alcorcón y tres empates, el último con el Real Zaragoza (1-1) hace una semana. En sus filas ya no se encuentran piezas destacadas como Nteka y Ciss, pero sí un exazulgrana, Adrián Diéguez, y nombres reconocidos como los de Pedro León, Cristobal y Zozulia.

El último precedente, hace dos temporadas, se saldó con una victoria azulgrana por 2-0 con goles de Cristo y Okazaki. Fue el último partido antes del confinamiento.