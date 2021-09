Ambriz: “Debemos demostrar que el Huesca no está tan mal como mucha gente piensa”

Ha sido una semana de reflexión, de autocrítica, de profundizar en el conocimiento de la liga y de poner en común en el vestuario reflexiones y pareceres. En definitiva de hacer propósito de enmienda para poder demostrar en la visita a El Alcoraz del Fuenlabrada el domingo (14.00) que la SD Huesca “no está tan mal como mucha gente piensa” tras tres derrotas consecutivas. “Me encuentro bien internamente”, afirmó este sábado su entrenador, Nacho Ambriz, quien reconoció que el último tropiezo, el del 3-2 con el Lugo, su equipo no había sido el que él quería: “Aunque hubiésemos sacado los tres puntos, no me hubiera dejado contento”. “No es fácil levantar el ánimo, pero tengo que empezar por mí, primero reconocer que algo no estaba haciendo bien; segundo, tranmitirlo a los jugadores; y tercero, que ellos se me acerquen y hacer la piña”, describió la hoja de ruta seguida en los últimos día.

En el plano más puramente futbolístico, el principal problema que ha detectado en las últimas actuaciones azulgranas con respecto a las primeras, en las que incluye no solo los dos primeros triunfos sino también el 2-1 en Las Palmas, es “la presión ante la pérdida”, que quiere recuperar. “Tenemos que tener una mejor circulación, alternativas para atacar mejor y presionar lo más rápido posible para que no nos cojan mal situados”, se explayó.

Para desarrollar todo eso va a realizar cambios en el once “para tener más dinámica en la recuperación de la pelota”. Eso no significa que aún no tenga una alineación en su cabeza o la idea a desarrollar, más bien que “se van ajustando las piezas para encontrar un once que nos permita hacerlo mucho mejor”. Los errores personales no le preocupan “porque son cosas que pasan dentro de un partido”.

Entre las modificaciones que estudia figura la inclusión de Pitta como titular en la delantera, aunque “aún no está para todo el partido” y el regreso de Pulido a la defensa una vez cumplida su sanción para hacer pareja con Marc Mateu. Será la primera vez en la que Ambriz sitúe juntos a los dos centrales natos con los que cuenta, a la espera de la recuperación de Insua, y después de varias vicisitudes que lo habían impedido hasta la fecha. “Son tipos con experiencia” dijo de los dos zagueros, “especialistas que saben cuándo presionar o recular para facilitar que lleguen los demás”.

Más allá de los nombres, también podría haber modificaciones tácticas. “Hay que regresar a las bases, como decimos en México al arroz con frijoles, no se nos puede olvidar tan rápido lo trabajado en pretemporada”, comentó.

El Fuenlabrada, que acumula tres empates consecutivos, cree que “nos vendrá a presionar desde la salida” y que el Huesca tiene “que tener los recursos para evitarlo”. Algo que tratará que no vuelva a ocurrir es el encajar un gol en los primeros quince minutos como en las tres derrotas. “Esto es un juego de ajedrez y si te meten tan rápido todo lo trabajado durante la semana cambia”, subrayó.