Oltra, técnico del Fuenlabrada: “La SD Huesca es un león dormido”

José Luis Oltra, entrenador del Fuenlabrada, ha hablado este viernes del potencial de la SD Huesca antes de enfrentarse como visitante al conjunto aragonés este domingo en El Alcoraz (14.00, Movistar LaLiga) y le consideró un “león dormido'”. "Es muy buen equipo. Si valoramos el Huesca de las dos primeras jornadas fue espectacular. Ahora lleva tres derrotas seguidas, que eso siempre te hace tener peores sensaciones. Es como un león dormido. Han llegado muchas jugadores en el último momento, que necesitan ese periodo de adaptación", dijo.

"Tiene argumentos, está bien trabajado. Viene de Primera y tiene más presión, más necesidad. Cuando esos resultados no van bien, se le ve de otra manera. Creo que al final va a estar luchando por los objetivos más altos", añadió en rueda de prensa. Los suyos vienen de empatar contra el Real Zaragoza (1-1): "La semana ha ido bien. Cuando no ganas el estado de ánimo no es tan bueno como cuando ganas. Por las sensaciones no fue un buen partido. Cada semana intentamos potenciar lo que hacemos bien y corregir lo que hacemos mal y esta semana había más que corregir que potenciar".

"Hay cosas que hemos trabajado para mejorarlas, de concepto y automatismos. Hay gente que acaba de llegar y se está incorporando a ese trabajo. Trabajamos y preparamos el partido a conciencia para intentar ofrecer mejores sensaciones y ganar", añadió.

Oltra profundizó en la cita del fin de semana anterior: "El otro día fue un mal partido, el resultado fue casi lo mejor. E incluso podíamos haberlo ganado. Queremos ganar por nosotros y por la afición. Esta semana el vídeo ha sido un poco más extenso y el trabajo de campo ha sido más concreto". En ese enfrentamiento volvieron a presentar un mal comienzo: "Tengo mis teorías, mi manera de pensar. Y trabajo para corregirlo. Si tuviera la certeza ya lo habríamos cambiado. Creo que tiene que ver con el plan del partido, con el rival, con la forma de salir al terreno de juego".

"Pero no se vive la capacidad, no se vive de las sensaciones, no se vive del día a día. Se vive de los resultados, que te hacen crecer en confianza, en tranquilidad, en menos urgencias. Hay que intentar ganar este partido", agregó. Por último, analizó la situación de los futbolistas incorporados en el último día del mercado (Franco Soldano, Cheick Timité, Brahim Konaté, Arturo Molina y Stéphane Mbia): "Espero que aporten. Creo que hemos firmado muy bien, todos vienen con muchas ganas y aumentan el nivel competitivo de la plantilla. Sé que cuando uno llega la gente quiere ver esa novedad pero eso lleva un proceso de ponerte bien físicamente, de adaptarte bien al modelo".