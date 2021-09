Isidro Pitta: “Tenemos la oportunidad de reivindicarnos en El Alcoraz”

El cuerno vikingo de Isidro Pitta sonó por primera vez el pasado lunes en Lugo. El delantero paraguayo de la SD Huesca disputó sus primeros minutos y opta a darles continuidad este domingo ante el Fuenlabrada en El Alcoraz (14.00, Movistar LaLiga). Tal vez de inicio, aunque él mismo reconozca que no ha alcanzado todavía la plenitud física. Dani Escriche es razonadamente indiscutible y Adolfo Gaich se encuentra todavía en fase de adaptación, por lo que Pitta se asoma a la titularidad en un equipo que quiere recuperar la identidad y contundencia de las primeras jornadas.

El ariete ha atendido a los medios de comunicación antes del entrenamiento de este viernes, que se ha desarrollado en El Alcoraz como una suerte de ensayo general a dos días del encuentro. Con la única ausencia del lesionado Pablo Insua, que ya empieza a entrar en alguna de las rutinas del grupo, el técnico Nacho Ambriz desarrolla un plan que contempla la vuelta a las esencias con la rápida circulación de la pelota por bandera. En este contexto, Pitta reivindica un papel anotador en un equipo al que le falta gol: ha marcado en los cinco compromisos. Sin embargo, arroja dudas y el mexicano tiene a tres futbolistas para dos puestos.

Pitta tuvo unas “buenas sensaciones” durante su breve aparición en el Anxo Carro y “al entrar a jugar tras más de un mes” se sintió “muy contento por tener mis primeros minutos con el Huesca”. No fue el debut anhelado por la derrota (3-2), y el paraguayo asegura que “vamos a seguir trabajando en eso, está en las opciones perder, empatar y ganar. Un equipo como el Huesca nunca quiere perder y nos estamos preparando para volver a vencer”. El atacante espera “agarrar la mejor forma rápidamente y pelear la titularidad. Los compañeros que están jugando lo hacen muy bien y ojalá pueda tener más minutos para aportar lo que sea de mi parte al equipo”.

Los azulgranas regresan a El Alcoraz con el afán de olvidarse de la cita ante el Real Oviedo (1-2) y “con la gente. Miré los partidos fuera y la afición está muy bien”. No detecta “ansias de ganar”, y Pitta considera que “tenemos la posibilidad de reivindicarnos en casa y de hacer un muy buen partido para ganar y volver a la senda de las victorias”. Ya sabe que es “un campeonato muy largo y estamos empezando a ver lo que quiere el míster para volver a ganar”. El Huesca trabaja “cada día” para subsanar los errores defensivos y ofensivos; Pitta asegura que el ánimo es “bueno” y que “perder lo tomamos como una motivación. Tratamos de jugar de la mejor manera para ganar el fin de semana”.

En sus primeros pasos por el fútbol español, el punta ya ha aprehendido su elevado nivel en un “campeonato muy largo si se compara con el de Paraguay. Espero jugar el mayor número posible de partidos para ayudar al equipo”. Mientras, Pitta no está aún en plenitud, “vengo de un mes parado y me estoy adaptando a la liga. Quiero llegar lo más fino posible”. La ciudad le ha dado un recibimiento “excelente, me sentí como en casa. Salí a caminar los primeros días y la gente te muestra su cariño”. Está deseando marcar su primer gol -se marcó el objetivo de 20-, “el que tanto queremos, y más en casa”.