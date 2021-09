Nuevo contratiempo en la defensa de la SD Huesca

Su participación en el Anxo Carro no está puesta en duda, pero sí que llegarán con menos tiempo de preparación para la visita al Lugo del próximo lunes (21.00). Los defensas Ignasi Miquel y Florian Miguel, además del delantero Adolfo Gaich, no pudieron participar en el entrenamiento de este viernes a causa de la fuerte reacción experimentada durante la noche tras ser vacunados contra la covid-19 el día anterior. Ambos están llamados a ser titulares en una línea que contará con una pareja de centrales inédita y, después de que ya el jueves Ambriz trabajase de forma específica con los cuatro elegidos para resguardar la meta de Andrés, además del catalán y el francés, Buffarini y Cristian Salvador, el entrenamiento al que no pudieron asistir y el del sábado, eran claves para seguir con la conjunción de la diferentes piezas.

La ausencia de Pulido por sanción y el hecho de que Insua no vaya a estar disponible al menos hasta noviembre va a hacer, si todo va bien, que se produzca el debut como titular de Miquel, cedido por el Getafe la semana pasada en el último día de mercado. Ya se le esperaba vestido de corto junto al capitán en la última derrota con el Oviedo, pero finalmente Ambriz no lo vio lo suficientemente preparado. A su lado seguirá Cristian Salvador en la que será su quinta actuación consecutiva en una posición en la que puede echar una mano, pero alejada de su sitio natural, el mediocentro. A su costado se situará Buffarini y en la banda contraria, la zurda, se mantendrá Florian Miguel, que ya con los asturianos se estrenó jugando de inicio tras sus buenas actuaciones desde el banquillo.

Al respecto de la defensa, la buena noticia en el Pirámide fue el regreso de Ratiu tras su exitosa participación con la selección absoluta de Rumanía, con la que se ha estrenado en la última ventana de encuentros internacionales. El lateral criado en la localidad turolense de Aguaviva fue titular en la victoria con Islandia (0-2) y en el empate frente a Macedonia del Norte (0-0).

Ratiu, que antes de marchar a la concentración de su combinado nacional formó parte del once en Las Palmas, aunque como extremo, comparte es el otro lateral derecho del vestuario azulgrana junto a Julio Buffarini, un jugador clave hasta ahora para Ambriz.

El ex de Boca, que tomó la palabra antes de comenzar el entrenamiento, considera que la competencia con Ratiu es "sana" y que es importante que exista "dentro del equipo y más en una liga larga". A su juicio, tanto él como sus compañeros se encuentran "en periodo de adaptación", algo que debe producirse "lo más rápido posible" y que atañe tanto al hecho de conocerse entre los jugadores y el cuerpo técnico como de amoldarse a la Segunda División e incluso a Huesca.

"La categoría es dura y complicada. Se juega mucho a la segunda pelota y hay que tener cuidado", comentó. Sobre las dos últimas derrotas dijo que duelen y "más en nuestro estadio, con nuestra gente". "Hay que corregir muchos errores, pero ni eramos los mejores cuando ganamos dos partidos seguidos, ni ahora somos los peores", expuso.

Miquel, Miguel y Gaich recibieron la vacuna monodosis Janssen, la misma que ya había sido administrada a la mayoría de sus compañeros con antelación. Gaich, a pesar de participar con Argentina en los Juegos Olímpicos, no había sido inoculado entonces al haber pasado con anterioridad la covid-19. Ahora, en cambio, se ha hecho necesario al haber descendido su nivel de inmunización.