La SD Huesca alza el telón de la Liga ante un rival directo

Será el primer partido, no solo de Segunda División, sino de todo el fútbol profesional español. La SD Huesca recibe en El Alcoraz a partir de las 20.00 al Eibar en el duelo con el que quedará inaugurado el curso 2021-22. Frente a frente se verán las caras dos conjuntos recién descendidos que aspiran a regresar a la élite cuanto antes, el 29 de mayo si lo consiguen por la vía directa. Dos enemigos íntimos que se han visto obligados a lo largo del verano a renovarse y que, caprichos del calendario, afrontan un cruce de máxima exigencia quizá demasiado pronto, cuando la construcción de sus bloques está aún tierna. Más allá de en el césped, el foco de atención también estará puesto en la grada. Cumpliendo la limitación obligada del 40% del aforo, más de 3.500 aficionados asistirán a la cita. El equipo no jugaba ante su público desde el 7 de marzo de 2020, cuando se impuso al Fuenlabrada por 2-0. Después llegó el confinamiento.

Tras la negativa de Pacheta a continuar, los oscenses se han puesto en manos del mexicano Nacho Ambriz y hasta el momento han cerrado siete incorporaciones. Los fichajes de Cristian Salvador, Marc Mateu y Enzo Lombardo se produjeron antes del inicio de la pretemporada, mientras que los de Andrei Ratiu, Julio Buffarini, Florian Miguel y Miguel San Román, además de la renovación de Mosquera, se han anunciado durante las últimas dos semanas. Aún quedan por conseguir más caras nuevas antes de que el mercado de fichajes baje la persiana el 31 de agosto, especialmente en el ataque. En sentido inverso han salido Galán y Sandro, y lo mismo podría suceder con Álvaro, de permiso tras su medalla de plata en los Juegos Olímpicos, y otras piezas como Siovas.

Al contrario que el Huesca, cuyos dos viajes a Primera han sido de ida y vuelta, el Eibar ha regresado a la categoría de plata tras siete temporadas. En la seis más recientes, el responsable de su banquillo fue Mendilibar y ahora su testigo lo ha recogido precisamente su antecesor, el que aupó a los guipuzcoanos desde la Segunda B hasta los cielos, Gaizka Garitano. Para repetir éxito ya han incorporado 14 nombres nuevos, entre ellos un ex de El Alcoraz, Etxeita, que con una fractura no entró ayer en la convocatoria de veinte jugadores marcada por otras cuatro bajas que se desplazó a Aragón.

Dejando al margen la derrota del domingo pasado con el Tudelano, en la que solo se vistieron de corto siete jugadores con ficha del primer equipo (1-0), al Huesca el choque le llega tras una pretemporada en la que la progresión ha sido patente en cada uno de sus amistosos. Del abultado 6-1 inicial ante la Real Sociedad se pasó al triunfo de la semana pasada frente a otro conjunto de Primera División, el Mallorca (1-0), después de haber caído de forma digna con Osasuna (2-1) y de haber ganado a dos rivales de menor categoría, el Lleida (3-0) y el Castellón (1-0). Más allá de los marcadores, intrascendentes en este tipo de duelos, lo importante es que el libro de estilo que está implantando Ambriz es cada vez más legible. Los ataques se inician desde atrás, hay movilidad y cuando se pierde el balón se busca recuperarlo cuanto antes mediante una presión asfixiante.

Sabiendo que el grueso de los refuerzos tardaría en llegar, Ambriz se ha centrado en conformar un núcleo duro para afrontar con garantías las tres primeras jornadas, aquellas durante las que todavía se podrá fichar. El once con el que el Huesca mire a los ojos a los armeros no será muy distinto al alineado frente al Mallorca. En él todavía habrá dos parches, el del mediocentro Cristian Salvador, reconvertido en central para hacer pareja con Pulido debido a que Siovas entrena al margen, y el de Marc Mateu que, aunque el lateral izquierdo no le es desconocido, está acostumbrado a posiciones más adelantadas. Para cubrir esa demarcación se ha contratado a Florian Miguel, pero todavía no está listo para jugar, al menos durante muchos minutos.

NOTICIAS RELACIONADAS La primera equipación de la SD Huesca, a cuadros y con los valores que guían al club

Junto a Insua, lesionado de larga duración, además de Siovas también será baja Borja García, que tampoco se está ejercitando con el grupo tras superar la covid. Además Valera es duda después de que ayer, indispuesto, no entrenase por lo que la convocatoria la completarán tres canteranos.

SD Huesca-SD Eibar

SD Huesca: Andrés; Buffarini, Pulido, Salvador, Mateu; Rico, Seoane; Joaquín, Ferreiro, Lombardo; Escriche.

SD Eibar: Yoel; Tejero, Venancio, Burgos, Glauder; Exposito, Sergio; Corpas, Stoichkov, Feuillassier; y Fran Sol.

Árbitro: López Toca (Comité Cántabro)

Estadio y Hora: El Alcoraz, 20.00.