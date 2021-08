El SD Huesca-Eibar se jugará con 3.524 espectadores en El Alcoraz

3.524 espectadores acudirán a El Alcoraz al primer partido de la temporada de la SD Huesca. El 40% del aforo total, que se acerca a los 9.200. Todos ellos abonados y con los nombres y apellidos ya designados tras el sorteo ante notario que ha tenido lugar este miércoles. Los interesados en acceder al estadio para ver in situ el encuentro de este viernes ante el Eibar (20.00, televisado por Movistar LaLiga) habían dispuesto de un plazo para formalizar la inscripción y, como era de esperar, la demanda superó la oferta. El club recibió 4.232 solicitudes y se han sorteado 3.100 asientos; el resto (424) corresponde al palco institucional y a zonas de empresa.

A cada abonado se le asignó un número, del 1 al 4.232, y la notaria Isabel Rufas de Benito ha constatado la limpieza del proceso. En su presencia se ha extraído la cifra del primer agraciado del sorteo, que era el 2.966. Ese número ha fijado en la lista el inicio de los ganadores, con lo que tienen derecho a una entrada para el Huesca-Eibar tanto ese inscrito como los 3.099 siguientes, siempre tras anular del listado las inscripciones repetidas. Por tanto, del 2.966 al 4.232, y del 1 al 1.833, ambos incluidos, podrán acudir a El Alcoraz este viernes.

Los afortunados recibirán en las próximas horas un correo electrónico con la entrada en formato PDF y las instrucciones necesarias para acceder al estadio. Por otra parte, se ocuparán 424 plazas de palco institucional y zonas de empresa de las 1.060 existentes (también un 40%), gestionadas directamente desde el departamento de Desarrollo de Negocio del club azulgrana. En las últimas semanas se han rematado los trabajos en la nueva Tribuna General, que también cuenta con nuevos espacios de empresa y se espera que a partir de septiembre vaya aumentando el aforo. De momento, el 40% regirá también para la visita del Cartagena el domingo 22 de agosto (22.00).

Para este encuentro, las personas que no hayan asistido al primer partido tendrán prioridad para asistir al segundo, y se favorecerá la rotación de los abonados. Debido a las medidas sanitarias acordadas, los abonados no ocuparán su localidad de abono y cada asistente será asignado a una localidad concreta para este partido. Se compensará al abonado en la próxima renovación por los partidos no asistidos, tanto se hayan apuntado como no, y quien finalmente no pueda asistir y le haya tocado puede comunicarlo al club en la dirección de correo electrónico abonados@sdhuesca.es y se avisará a los siguientes en la lista.