Florian Miguel, “encantado” con jugar para la SD Huesca en pos del ascenso

En otra semana prolija en presentaciones, y a dos días del inicio de la temporada con la visita del Eibar este viernes a El Alcoraz (20.00, Movistar LaLiga), la SD Huesca ha seguido dando voz a las nuevas incorporaciones. Este miércoles, a otro futbolista polivalente. El francés Florian Miguel, de 24 años, deja atrás la Ligue 1 y la llegada de Messi para abrirse paso en la Segunda División española. Acompañado por el consejero delegado, Manolo Torres, ha dado sus primeras impresiones sobre el proyecto al que quiere ayudar a regresar a la élite. Firma hasta 2023.

Un proyecto “humilde y sencillo, con ganas de crecer al que Miguel va a sumar con su calidad y tras una andadura contrastada en la liga francesa”, como lo ha descrito el mandatario. Ya sea como lateral zurdo o como central, el jugador contaba con otras opciones tras su etapa en el Nimes y le convenció el director deportivo, Rubén García, al explicarle una idea que le “encantó”. “El juego español me encaja y vamos a hacer una buena temporada. Me gusta tener la pelota en movimiento y me gusta el fútbol que se practica aquí”, ha explicado en un meritorio castellano.

Al galo, que también tiene la nacionalidad portuguesa, le gusta desempeñarse en las dos posiciones y el contacto con el club, la ciudad y los nuevos compañeros le traslada buenas vibraciones: “Son todo muy simpáticos y me han ayudado mucho. Vamos a hacer cosas buenas esta temporada”. En sus primeras conversaciones con el técnico Nacho Ambriz ha reparado en que “su visión del fútbol es como la mía”. Además, han hablado sobre la posibilidad de que cuente con minutos ya el viernes, si bien le falta “ritmo” y van a ir “poco a poco”.

Florian Miguel no se siente “presionado” en su estreno en el fútbol español y espera convertirse en un futbolista “importante” para la SD Huesca. “Jugaré como sé, el Huesca estaba en Primera y quiero tener valor para aportar. El entrenador tiene su manera de jugar y estoy sorprendido con su visión”. Considera la categoría de plata una “división muy difícil, necesitamos mucho trabajo” y la cercanía con el también francés Enzo Lombardo también contribuye a su rápida integración. Los azulgranas se han ejercitado este miércoles en El Alcoraz a puerta cerrada en una suerte de ensayo general y con Pedro Mosquera ya integrado en el grupo.

Habrá equipaciones el viernes

Manolo Torres también ha explicado la demora en la presentación de las equipaciones oficiales para esta temporada, con la firma Nike como patrocinador técnico. La primera, que se desvelará en las próximas horas, se lucirá también en el partido con el Eibar a falta de que se disponga de la segunda. El consejero delegado ha pedido “disculpas” a los aficionados que querrían disponer ya de ellas. “Cuando cambias de proveedor técnico surgen vicisitudes que afectan a la planificación y que hacen que no se cumplan las previsiones cuando los cambios no dependen exclusivamente de ti”, ha señalado.