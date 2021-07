La SD Huesca ya está en Benasque

La SD Huesca cambia hasta el jueves las instalaciones del Pirámide, su lugar habitual de entrenamiento, por Benasque, donde llegó este domingo a las 20.20 para realizar su habitual concentración veraniega, una relación con la localidad ribagorzana que se retoma tras la ausencia del año pasado debido a la pandemia y que desde el primer desembarco en el fútbol profesional en 2008 cuenta con otros nueve precedentes. A las faldas del Aneto, a 1.100 metros de altitud, y con el Sommos Hotel Aneto como base de operaciones, Nacho Ambriz y su cuerpo técnico van a aprovechar para seguir inculcando a sus pupilos su idea de fútbol, los conceptos de intensidad, presión y buen manejo del balón que quieren que se plasmen sobre el terreno de juego y que a tenor de la evolución observada en los tres amistosos ya disputados está comenzando a calar independientemente de la entidad del rival. De la goleada sufrida frente a la Real Sociedad (6-1) se pasó el sábado pasado a la victoria por 3-0 frente al Lleida, conjunto que será rival del filial azulgrana en la 2ª RFEF, con una derrota bastante menos dolorosa que la de los donostiarras por 2-1 ante otro Primera División, Osasuna (2-1), como estación intermedia.

Con el preparador mexicano van a estar trabajando 26 jugadores, los mismos con los que ha venido contando en los últimos días, quince hombres del primer equipo y once del filial. Además de Insua, que sigue recuperándose de la rotura de ligamentos en la rodilla derecha que sufrió durante un entrenamiento en mayo y de Álvaro, que está disputando los Juegos Olímpicos con la selección española, causa baja Borja García por la cuarentena que está cumpliendo tras dar positivo por covid-19. Sí que están presentes futbolistas susceptibles de acabar saliendo en el actual mercado como Galán y Sandro, que no tuvieron ni un minuto en el último encuentro.

No en vano, la composición del vestuario aún no es ni mucho menos la definitiva como indica el alto número de canteranos presentes, lo que también limita el efecto que la estancia en el Pirineo pueda tener en el grupo. Deben de haber salidas, apartado en el que aún no se ha movido ninguna ficha a pesar del ruido que en los últimos días han producido nombres como el del ya mencionado Galán y el de Pulido, y bienvenidas que se sumen a las ya dadas a Cristian Salvador, Lombardo y Mateu. A este respecto, a lo largo de la semana en el club, que quiere cerrar al menos ocho refuerzos antes del 31 de agosto, día en el que bajará la persiana el mercado estival, no se descarta que se cierre alguna nueva incorporación, incluso durante el ‘stage’.

Hasta el momento, Ambriz ha podido emplear en los encuentros de preparación a trece jugadores del primer equipo. Andrés, Pulido, Siovas, Mateu, Rico, Seoane, Ferreiro, Joaquín, Nwakali, Lombardo y Escriche, que acumula tres goles, han estado presentes en todos. Galán, ausente en los primeros compases de la pretemporada tras ser positivo en coronavirus, se perdió el primero ante la Real Sociedad y tampoco fue alineado frente al Lleida a pesar de haber sido titular con Osasuna, partido en el que no se vistió de corto por problemas físicos Cristian Salvador. Sandro, en cambio, se mantiene inédito, al igual que el meta Antonio Valera, que está volviendo a la disciplina del grupo después de que en la última temporada unos problemas en los hombros le obligaran a pasar por el quirófano.

Con ellos, los canteranos presentes son los defensas Hugo Anglada, José Val y Roberto Barba, los medios Ronald Gbizie, Sergio Carrasco y Pablo Tomeo, los delanteros Manu Rico y Carlos Kevin, el cancerbero Javi Gasca y los extremos Gustavo Abizanza y Juan Peñaloza. A los cuatro últimos se les puede considerar los veteranos del grupo toda vez que ya han participado en anteriores concentraciones en Benasque.

El plan de trabajo incluye sesiones dobles de lunes a miércoles a las 9.00 y a las 18.30. El jueves, antes de emprender el regreso, habrá un entrenamiento matinal más. El domingo aparece en el horizonte en Teruel un nuevo amistoso; en este caso contra el Castellón, conjunto de 1ª RFEF.

La vuelta a Huesca supondrá ya la recta final de la pretemporada. Además del cruce con el Castellón, quedará el recibimiento el 4 de agosto al Mallorca, recién ascendido a Primera, y la visita al Tudelano, un 1ª RFEF, cuatro días después antes de ponerse a pensar ya solo en el Eibar.