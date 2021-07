Joaquín Muñoz: “Estoy listo para tener hueco en la SD Huesca”

Si a la tercera dicen que va la vencida, Joaquín Muñoz puede agarrarse al saber popular para creer en que, este año sí, será una pieza importante en la SD Huesca. Tras consumir dos cesiones en el Mirandés y el Málaga, el extremo quiere asentarse en el equipo azulgrana con la aspiración de sumar su valor en pos del regreso a la máxima categoría. Una de las apuestas de futuro de la dirección deportiva se aferra al presente para convencer al técnico Nacho Ambriz de que marcará diferencias en una Segunda División que conoce bien. El malagueño dispondrá de otra oportunidad en el amistoso de este miércoles ante Osasuna en Ribaforada (19.30, Aragón TV).

Joaquín disputó 30 encuentros con el Málaga el curso pasado y 15 con el Mirandés el anterior, al que llegó en el mercado invernal, y se ha curtido para asumir el que por ahora es el gran objetivo de una carrera profesional que comenzó en el Atlético de Madrid. Antes de firmar un contrato de cuatro temporadas con la SD Huesca del que le quedan dos por cumplir. “Estos primeros días están siendo fuertes. Nos estamos adaptando al sistema que quiere el nuevo míster y cogiendo los conceptos que nos está dando para los primeros encuentros de la pretemporada”, ha explicado el futbolista tras la sesión de trabajo de este martes con vistas al siguiente amistoso.

Son fechas tempranas para aventurar la composición definitiva de la plantilla azulgrana, pero los futbolistas se pueden formar una idea fiable del perfil de Ambriz y sus ayudantes, “gente cercana que te intenta ayudar, corregir para mejorar, y eso es bueno para los futbolistas”. Joaquín Muñoz se muestra “contento de estar aquí después de dos cesiones. Me siento listo para tener un hueco aquí y creo que puedo ayudar al equipo”. Al andaluz se le abren las puertas de un club principal de la categoría de plata: “Vine con una propuesta y no se pudo dar pero me siento mejor futbolística y mentalmente y me siento preparado para este reto”.

La plantilla azulgrana afronta la cita ante Osasuna con el afán de ser más competitiva que en el estreno veraniego con la Real Sociedad (6-1) y de ir mostrando sobre el verde algo más de la labor de Nacho Ambriz con un plantel aún por desarrollarse. “Hemos visto vídeos del anterior partido y hay muchas cosas que mejorar. También se hicieron cosas bien. Al final hay que seguir en nuestra línea de trabajo, creer en los conceptos que nos traslada el míster e intentar hacerlo lo mejor posible”, considera el extremo, que espera un choque “duro. Al final estos equipos se mantiene en Primera porque son fuertes. Hay que dar nuestra mejor versión”.

Joaquín, paciente, considera que “uno se hace futbolista jugando. Hay que esperar la oportunidad y he aprendido a ser más continuo en el juego y a leerlo desde dentro”. La SD Huesca se ha entrenado este martes, víspera del amistoso con Osasuna, con las ausencias de Cristian Salvador, que sigue trabajando al margen por molestias físicas, y Borja García, confinado tras dar positivo por covid-19 al margen de las ya conocidas de Álvaro Fernández e Insua. Ambriz ha puesto en liza un once que podría ser el del primer periodo con Galán en el lateral zurdo, Peñaloza en el diestro y Escriche y Carlos Kevin en la doble punta.