Dos semanas para que la SD Huesca tome velocidad de crucero

La tercera semana de la pretemporada de la SD Huesca, segunda completa, eleva la exigencia a la espera de la llegada de más piezas para completar el puzzle de Nacho Ambriz. La versión, muy preliminar, ofrecida el pasado sábado en la goleada a manos de la Real Sociedad (6-1) dejará paso a dos amistosos más en los próximos días: el miércoles ante Osasuna en la localidad navarra de Ribaforada (19.00, Aragón Deporte) y el sábado en el IES Pirámide con el Lleida Esportiu como rival (19.00, Aragón Deporte). Al día siguiente se partirá después de comer a Benasque para completar el ‘stage’ del 25 al 29 de este mes.

En esta ocasión, Ambriz no ha planificado sesiones dobles y los días de partido no habrá entrenamiento previo. La ocasión más inmediata en tierras navarras podría contar con el añadido de alguna incorporación más. La que está próxima a madurar es la renovación del uruguayo Gastón Silva, que de esta manera aliviará en parte las carencias que todavía asoman en la línea defensiva. En Zubieta solo se pudo contar con dos centrales (Pulido y Siovas) y un lateral zurdo (Marc Mateu) de la primera plantilla debido a que Pablo Insua no podrá reincorporarse hasta bien entrado el curso y a que Javi Galán no se vistió de corto.

El centro del campo es, en cambio, la línea con más recursos hasta la fecha. El técnico de la SD Huesca pudo alinear en la primera parte a Cristian Salvador, Mikel Rico y Jaime Seoane en su trivote y en la segunda parte echar mano de Kelechi Nwakali y Enzo Lombardo a falta de Borja García, positivo por covid-19 según confirmó el club este domingo. La otra ausencia destacada ante la Real Sociedad fue el delantero Sandro Ramírez. El otro punta de la primera plantilla, Dani Escriche, marcó el primer gol veraniego y también hubo minutos para Joaquín Muñoz y David Ferreiro al margen de Andrés Fernández bajo palos.

La dirección deportiva quiere avanzar en estas dos semanas hasta agosto en la confección del plantel, las altas y, no menos importante, aquellos futbolistas con los que no podrá contar Nacho Ambriz. Los nombres sobre la mesa son los de Galán, Sandro, Borja García o el olímpico Álvaro Fernández. Situaciones todas ellas con diferentes grados de complejidad. En el caso del zurdo extremeño, define lo que está siendo un verano futbolístico de escaso fuste. Considerado una ‘ganga’ por los 4 millones de euros de su cláusula de rescisión y tras dejar unos números en Primera más que estimables, su salida es cuestión de poco tiempo. Hasta entonces, es uno más en la dinámica azulgrana y puede viajar el miércoles a Ribaforada.

De algún modo, el mercado de la SD Huesca mira a Japón y a México. De manera coyuntural. En el país asiático van a disputar el torneo olímpico Álvaro Fernández y el delantero Rafa Mir. Por el primero se ha interesado el Granada; lo que no parece tan atractivo al club nazarí es el pago de la cláusula de 10 millones y por eso trata de negociar una cesión con opción de compra porque considera inviable otra fórmula. El director deportivo, Rubén García, ya ha trasladado en varias ocasiones la idea de que pondrán siempre por delante los intereses de la entidad dentro de una postura “flexible”. Y el meta riojano ha dejado claro que quiere jugar en Primera.

El Mónaco se garantiza un 50% del resultante de esta operación por derechos formativos, y al club aragonés le interesa por tanto moverse en cifras lo más elevadas posible además de proteger la certeza de que si Álvaro goza de tan buen cartel es, precisamente, por sus dos temporadas de azulgrana además de su internacionalidad. Con él se encuentra en Tokio Rafa Mir, por quien se percibirá un 25% de su futuro traspaso. Se le ha vinculado incluso con el Atlético de Madrid y el Wolverhampton espera hacer caja este verano tras sus 13 dianas del curso pasado. También se ha deslizado la opción de que lleguen futbolistas mexicanos recomendados por Abriz, opciones en todo caso complejas tanto en lo económico como en lo deportivo.