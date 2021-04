La SD Huesca no renuncia a nada frente al Atlético de Madrid

"No hay que engañar a nadie, el partido es complicado, pero si estamos serios y hacemos las cosas bien tenemos nuestras opciones". La SD Huesca camina con los pies en el suelo, sin construir castillos en el aire, lo que no implica que no confíe en sus posibilidades y se vea con opciones de sorprender a domicilio a su próximo rival, el líder de la Liga, el Atlético de Madrid, al que visita el jueves a las 19.00. Así lo afirmó este martes su capitán Jorge Pulido y lo ratificó el máximo artillero Rafa Mir, dos hombres de peso en el vestuario que coincidieron en su análisis. Jugando bien sus bazas se puede conseguir lo que muy pocos han logrado este curso, sumar en el Metropolitano. "Tenemos las armas suficientes como para hacer un buen partido y traernos los puntos a Huesca", afirmo el autor de doce goles.

Hasta la fecha los colchoneros solo han caído una vez en su estadio y únicamente han cedido tres empates. La derrota fue contra el Levante, un 0-2 en el que el meta granota, Cárdenas, tuvo mucho que ver, y las tablas las firmaron con el Villarreal (0-0), el Celta (2-2) y el Real Madrid (1-1). Los otro doce conjuntos que han pasado por ahí fueron derrotados. En total, como locales acumulan 39 puntos sumados, los que más, con 35 goles a favor y 9 en contra. Desde luego son unos anfitriones nada hospitalarios, si no que se lo digan al Eibar, que el domingo sufrió allí un 5-0.

Los datos pueden hacer resoplar a la vista del tamaño de la empresa, pero no asustan a los azulgranas, que también sacan sus argumentos a relucir. "Estamos donde soñábamos hace mes y medio", subrayó Pulido. Ahora mismo los oscenses, y a pesar de su última derrota con el Alavés (1-0), se encuentran fuera de la zona de descenso tras una racha previa al choque en Mendizorroza de siete puntos sumados sobre nueve posibles. Hace noventa días, momento al que hizo referencia el central, eran los colistas.

"Tenemos que ser nosotros mismos, que el partido no nos pueda, jugar como lo hemos hecho estas semanas porque ya hemos visto el resultado", manifestó Mir. En esos encuentros que arrancaron con el 0-0 ante Osasuna, y que siguieron con el 0-2 con el Levante y el 3-1 con el Elche, y también en el tropiezo de la última jornada, se pudo ver a un Huesca seguro en defensa y bien asentado en el campo. En sus últimas cuatro citas solo ha encajado dos goles y uno de ellos, el lamentado contra los ilicitanos, fue de Vavro en propia puerta. Enfrente, los cinco tantos con los que los de Simeone pasaron por encima del Eibar se pueden considerar una excepción. En los cinco precedentes a la goleada únicamente habían marcado dos.

De hecho, no encadenan dos victorias consecutivas desde el inicio de la segunda vuelta, lo que ha hecho que el Real Madrid, el Barcelona e incluso el Sevilla aspiren ahora a usurpar el trono que llevan ocupando prácticamente todo el curso. A tres puntos tienen a los blancos, a cinco, y con un partido menos, a los culés, y a seis a los hispalenses.

"Ellos se están jugando muchas cosas, pero nosotros también", apuntó Mir. El Huesca marca la permanencia con 27 puntos, igualado con el Alavés y el Valladolid, en descenso. Por debajo el Elche suma 26 y el Eibar 32, y por encima el Getafe, siguiente rival de los oscenses el próximo domingo en El Alcoraz (14.00), tiene 31.

El precedente de este curso entre ambos conjuntos es alentador. "En casa sumamos un punto contra ellos", recordó Pulido rememorando el 0-0 de la cuarta jornada. "Se está haciendo un trabajo increíble, sino no estaríamos vivos ahora mismo, el club, el equipo y la afición estamos unidos y si somos fuertes saldremos adelante", arengó Pulido.

Un partido especial para Pulido

Más allá de lo que hay en juego y de la entidad del rival, el partido será "especial" para Pulido. El central visita el club en el que entró con diez años y del que salió convertido en un futbolista profesional con 22 tras haber debutado en el primer equipo. "Me crie allí, soy jugador gracias a ellos, conozco a mucha gente y siempre es bonito volver a donde has iniciado todo", resaltó. El encuentro será la segunda oportunidad que tiene de medirse a los rojiblancos en su feudo. La primera, en la campaña del debut de los oscenses en la élite, a pesar de que había sido titular en las jornadas anteriores y de que lo seguiría siendo después, se quedó en el banquillo. El resultado, en el que hasta ahora ha sido el único Atlético-Huesca, fue de 3-0.

