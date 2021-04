Directo | En marcha el Alavés-SD Huesca, un partido vital por la permanencia

Placeholder mam module Primera parte Alavés 0 - 0 SD Huesca, en directo

La SD Huesca afronta en Mendizorroza una cita clave. Para corroborar la reacción de las últimas semanas, que le ha sacado consecutivamente del farolillo rojo y de los puestos de descenso, y para poner tierra de por medio con un Alavés que está ahora a tres puntos. Los azulgranas se sienten fuertes y seguros de sus opciones de permanencia y afrontan un partido complejo ante un rival que se quiere aferrar a la Primera División con uñas y dientes. También está en juego el 'golaverage' y el equipo entonces entrenado por Míchel Sánchez ganó en la primera vuelta por 1-0 con un golazo de Javi Ontiveros.

El marbellí será uno de los ausentes en Vitoria por lesión, como también Gastón Silva y Maffeo. Los tres se encuentran muy restablecidos de sus respectivas dolencias y aceleran plazos para regresar lo antes posible. La convocatoria de 20 jugadores no presenta novedades respecto a la semana pasada y Pacheta pondrá en liza un once similar, con la posibilidad de que el regreso de Siovas deje en el banco a Insua o bien a Vavro. Un Rafa Mir en racha, con 12 goles, es la principal esperanza de los azulgranas y la amenaza para un Alavés que no cuenta con los sancionados Manu García y Lejeune ni con el lesionado Ely.