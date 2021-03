El altoaragonés Juan Pérez será el portero de un Osasuna que salvo sorpresa llegará a Huesca sin Chimy Ávila

Si nada se tuerce, el portero de Osasuna en su visita del sábado a la SD Huesca (18.30) será un altoaragonés, Juan Pérez. Una sucesión de circunstancias adversas para sus compañeros de posición en el vestuario rojillo va a propiciar que el cancerbero natural de Almudévar, localidad especialmente fértil a la hora de generar jugadores de Primera División, juegue esta temporada sus primeros minutos en un escenario que sin duda será especial para él, El Alcoraz. Sergio Herrera, el habitual titular bajo los palos de los navarros y también con pasado azulgrana, se encuentra confinado al haber mantenido contacto estrecho con un positivo por covid-19 y su principal alternativa, Rubén Martínez, todavía no se ha recuperado de una lesión en la mano.

De 24 años y en la disciplina de Osasuna desde juveniles, pasó previamente por la cantera azulgrana. Ya con los de Pamplona, antes de llegar al primer equipo, se fogueó en su filial durante cuatro campañas tanto en Tercera como en Segunda B. En la 2018-19 disputó las dos primeras jornadas de Segunda División y la temporada pasada, en la élite, dispuso de otros dos encuentros consecutivos en los que colaboró en una victoria por 2-4 ante el Espanyol y en un empate a uno con el Sevilla. También entonces la oportunidad le llegó debido a las ausencias de Herrera y Rubén Martínez.

Con Pérez, lo previsible es que se presenten también otro ex de la SD Huesca, Enric Gallego, ariete que militó en las filas altoaragonesas en la segunda parte de la temporada de debut en Primera División y por el que el Getafe pagó seis millones de euros por su rescisión, pero que ha ido perdiendo protagonismo este curso con los navarros con el paso de las jornadas y todavía no ha marcado. No lo harán seguramente en cambio, a parte de Sergio Herrera, Íñigo Pérez y Chimy Ávila. El medio, que actuó como local en El Alcoraz en la 2010-11, se recupera de una pubalgia y viene realizando trabajo específico en los entrenamientos, mientras que el atacante argentino, pieza importante en el primer salto a la élite y en el ejercicio posterior entre los mejores, y que ya tiene el alta médica tras su segunda lesión en el ligamento cruzado, aunque acumula varias semanas trabajando con el grupo, salvo cambio de planes, no volverá a competir hasta después del parón que vivirá la Liga la próxima semana.

Entre los nombres que recupera el técnico Jagoba Arrasate para el encuentro se encontrarán los de Oier, Torres y Unai, ausentes en el 0-0 con el Valladolid, el resultado más reciente de Osasuna, que marcha 13º con 29 puntos, nueve más que los oscenses y seis por encima del descenso. Los tres se perdieron la cita por el mismo motivo que Sergio Herrera ahora, el contacto con un positivo, pero ya han dado dos veces negativo en los test PCR.