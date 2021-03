Pacheta: "La derrota es muy abultada"

Pacheta se marchó del Camp Nou con el orgullo intacto tras ver cómo la SD Huesca cedía una goleada quizá mentirosa porque, por momentos, el equipo estuvo más cerca del FC Barcelona de lo que indica el resultado. "El equipo sigue dando muy buenas muestras. Estamos muy vivos, levantamos partidos. Era difícil meterse y lo hemos conseguido con el 2-1 y a punto hemos estado del 3-2. Encajamos muchos goles pero hoy (por ayer) dos han sido por la escuadra, difíciles de sujetar", ha valorado tras el 4-1 final.

El técnico se refirió a un partido "muy digno pese a lo abultado, fantástico en muchos momentos". Y lo terminó "orgulloso, en muchos momentos hemos hecho lo entrenado y tenido opciones de gol. Ellos han tenido que marcar casi todos los goles desde fuera del área", recordó un Pacheta que ve "bien" al Huesca pese a los ocho tantos encajados ante Celta y Barça.

El preparador también habló en clave de futuro, con el partido de este sábado ante Osasuna en El Alcoraz (18.30, Movistar LaLiga) como siguiente y decisiva meta: "Ahora empieza lo nuestro. Once partidos en los que sacar cuatro puntos más que tres equipos. Veo al equipo estupendo".

Pacheta elogió la "llegada" de los suyos en todo un Camp Nou. "Nos ha faltado gol y hemos contado con opciones interesantes. Hemos competido ante un rival en un momento dulce y alegre. Aparece Messi y te mete dos goles. Jugadores determinantes que son los mejores del mundo. Hemos competido a muy alto nivel. Me voy sumamente satisfecho del trabajo. El Huesca se ha dejado el alma y el resultado es abultado", concretó.

No está dispuesto Pacheta a que este marcador afecte al vestuario, pues "hemos hecho demasiadas cosas bien para que el resultado pese. Es abultado y lo analizaremos. Es un partido, repito, muy digno en el que ha salido muchas cosas que preparamos", perseveró.

Osasuna abre un tramo "importante ante rivales que casi todos son mejores y les vamos a competir. Creo que nos vamos a mantener porque ganaremos partidos. Creo que saldremos fortalecidos de las cosas que hemos hecho bien", analizó. En los navarros causará baja el meta Sergio Herrera, por lo que el aragonés Juan Pérez, natural de Almudévar. estará bajo los palos.

La mejor noticia de este lunes reside en "no sumar bajas, Insua se mete en cuatro amarillas pero no hay lesiones importantes y vamos recuperando jugadores que van a acumular más entrenamientos para el sábado".

En lo que queda de semana tratarán de "seguir ajustando cosas, nos han sorprendido en algún momento. Lo trabajamos para ganar y a veces pierdes". Y aseguró que el balón parado se había trabajado "bastante más esta semana y hay que cambiar cosas". El Barça fue superior a un Huesca que generó "situaciones de peligro, transitó bien y fue estable en una zona de creación en la que ellos son el mejor equipo. Nos ha sonreído el 2-1 pero no el resto, con situaciones para marcar frente a sus genialidades. Volvemos a recibir más castigo del merecido", concluyó.

Koeman discute el VAR

El entrenador del Barça, Ronald Koeman, no entendió el penalti de Ter Stegen a Mir: "El VAR ha entrado, si entra no es penalti. Porque todo el mundo ha visto que Ter Stegen no ha tocado al delantero del Huesca. No entiendo cómo se puede pitar y nos ha complicado el partido. No soy capaz de entenderlo".

