Mikel Rico: “La SD Huesca está muy viva, cree y va hacia delante”

Satisfechos por el esfuerzo, pero dolidos por el resultado. Los jugadores de la SD Huesca se quedaron tras el 4-1de su visita al Barcelona con la capacidad de reacción mostrada y con el trabajo desplegado. “Estamos muy vivos, creemos y vamos hacia delante”, afirmó Mikel Rico, uno de sus capitanes. “El equipo ha competido bien, siempre lo hace, da igual el campo, aunque sí que es verdad que con eso no nos vale, hay que ganar, nos estamos jugando mucho que es dejar al Huesca en Primera División”, analizó la situación.

“Hemos salido bien, arropados y juntos, las primeras ocasiones han sido nuestras y, aunque ellos han marcado primero, hemos seguido creyendo incluso cuando nos han metido un segundo gol muy similar”, comenzó a resumir el choque. “Hemos defendido más o menos bien y nos hemos ido al descanso confiando en que podíamos hacer algo bueno, el 3-1 nos ha hecho un poco de daño y ya no hemos podido”, continuó.

Por su parte, Rafa Mir apuntó que “el equipo ha competido los noventa minutos y el resultado abultado es una pena para el trabajo que hemos hecho”. “Hay que seguir trabajando y darlo todo”, expuso, recalcando que “tenemos que seguir en esta línea”.

El autor del gol tuvo también una muy buena ocasión de haber conseguido el 3-2. “Ha sido un balón al segundo palo que Escriche ha vuelto a meter otra vez dentro y en el que he intentado darle con el pecho, pero me ha quedado muy largo y ha salido fuera”, narró señalando que no había que darle “más vueltas”.

El equipo regresó a Huesca tras el partido y será en el entrenamiento de este martes a las 17.00 cuando empiece a mirar a Osasuna, un partido que, en palabras de Rico, “es vital”. “Hay que sacar los tres puntos e irnos al parón a falta de diez jornadas metidos en la pelea”, expuso. No en vano, la victoria podría acercar la salvación a un punto.