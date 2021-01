Sandro y Mosquera, en el dique seco antes del Getafe-SD Huesca

Dos nuevos contratiempos para el estreno de Pacheta al frente de la SD Huesca el miércoles en la visita al Getafe (19.00). Tras el positivo en covid-19 de Juan Carlos, que se une al de Andrés, este lunes se confirmó la lesión de Sandro Ramírez en el sóleo izquierdo, que le une a una lista de bajas a la que también apunta a sumarse Mosquera, con molestias en el muslo izquierdo y pendiente de someterse a nuevas pruebas médicas en los próximos días. Ni el delantero, cuyo regreso dependerá de la evolución que experimente en los próximos días, ni el centrocampista participaron en la penúltima sesión previa al desplazamiento a Madrid con el que se cerrará la primera vuelta y en el que la victoria aparece como esencial para entrar con fuerza en la pelea por la salvación, objetivo que dista ahora mismo a seis puntos.

NOTICIAS RELACIONADAS El Getafe, un irregular rival para la SD Huesca con tres ex en sus filas

Se da la circunstancia de que la nueva dolencia muscular de Sandro es la tercera que sufre de forma prácticamente encadenada. El ex del Everton arrancó su particular calvario antes del duelo ante el Alavés, único en el que los azulgranas han logrado la victoria en lo que va de curso y en el que ya no pudo estar presente, e igualmente se perdió las otras cuatro jornadas posteriores. El problema inicial se localizó en el aductor mayor del muslo derecho y, antes de que pudiese reaparecer, tuvo que hacer frente también durante la recuperación a una rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo.

Fichado libre por tres temporadas al final del último mercado de verano, el canario, pieza importante en la planificación inicial, ha disputado hasta el momento ocho encuentros en los que ha marcado dos goles, en el empate a dos ante el Valladolid en su debut y en el 1-1 frente a Osasuna, y repartido una asistencia, la del 0-1 en las tablas a tres firmadas en Granada.

Regresó de cara al cruce con el Betis, último disputado hasta la fecha por los azulgranas y tras el cual Míchel Sánchez fue destituido, y, a pesar del 0-2, fue de los jugadores más activos y que con más insistencia buscó el gol. Arrancó formando pareja atacante con Mir y acabó escorado a la izquierda siendo sustituido por Sergio Gómez en el tramo final. Nada más acabar el partido aseguró que había aguantado en el terreno de juego todo lo que había podido. A este respecto, la preparación en los días previos a causa del temporal y del positivo de Andrés resultó atípica.

Sandro, a buen seguro, está llamado a ser relevante con Pacheta. No en vano, el burgalés. que en los últimos entrenamientos está tratando de inculcar su libro de estilo a sus nuevos pupilos, probó el domingo con una doble punta formada por Mir y Ontiveros, escoltados por cuatro hombres por detrás en la que tendría buen encaje.

En esa medular figuraba, junto a Doumbia, Mosquera. Si el gallego no está finalmente en condiciones de jugar, algo muy factible, su ausencia será la primera que protagoniza en todo lo que se lleva de temporada. De hecho, hasta la fecha se había perdido un minuto en el empate con el Eibar y los últimos 22 del cruce con el Betis. Mirando más hacia atrás, y como muestra de la importancia que el ex del Deportivo ha tenido desde su llegada a El Alcoraz, la temporada pasada en Segunda División solo se quedó sin jugar tres veces, la última una vez que el ascenso directo ya se había consumado.

El cierre del mes de enero va a ser intenso. Tras el duelo con el Getafe, el sábado los oscenses recibirán a las 14.00 al Villarreal en el primer paso de la segunda vuelta y el viernes siguiente viajarán a Valladolid (21.00). De ahí que tampoco resulte prudente forzar a los futbolistas con problemas físicos.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.