La SD Huesca, obligada a hacer hueco en la plantilla para traer caras nuevas

Tras el relevo en el banquillo de Pacheta por Míchel Sánchez, en los despachos de la SD Huesca el foco de atención está ahora mismo puesto en la configuración de la plantilla con tres puntos principales, las renovaciones, los refuerzos y las salidas. En lo que atañe a la continuidad de los actuales miembros de la plantilla ya se ha oficializado la ampliación del contrato de Álvaro, está apalabrada la permanencia de Ferreiro y también se trabaja en otras como las de Mikel Rico y Mosquera. Además, en el mercado de invierno, abierto hasta el 1 de febrero, la intención es cerrar la llegada de tres o cuatro caras nuevas, aunque para que ello suceda, es imprescindible hacerles hueco. “Lo primero han de ser las salidas”, apuntó este lunes Josete Ortas, el director general de la entidad, quien explicó que “con la de Musto tenemos 25 fichas, además de la de Nwakali” y que el límite salaria de la plantilla “está prácticamente consumido”.

Para tratar de conseguir algo más de holgura en este aspecto, se han trasladado a La Liga nuevos ingresos provenientes, entre otras partidas, de patrocinios no tenidos en cuenta en la estimación inicial. De todos modos, el directivo recordó que el recorte en los derechos de televisión está afectando a las economías no ya solo del Huesca o de la liga española, sino de todos los países del entorno. “Muchos clubes han dicho que no van a hacer movimientos”, subrayó. “Nosotros confiamos en que con la salida de gente que no está contando y con alguna cosa más podamos hacer alguna incorporación”, señaló no descartando el trueque como herramienta útil, aunque advirtiendo de que para que sea factible “depende de salarios y variables” para poder cuadrar las cuentas.

Una de las salidas que se confía en poder solucionar “en los próximos días” es la de Damián Musto. El argentino, con contrato hasta junio, se ha reincorporado a la disciplina azulgrana una vez que su cesión con el Internacional brasileño ha concluido. Desde su país se le ha relacionado con el River Plate y Ortas, que indicó que “en un principio” no se cuenta con él, confirmó que “hay algún club que podría estar interesado en él”.

Sobre la sustitución en la parcela técnica aclaró que “nos vimos obligados a un cambio de rumbo y a apostar por una persona como Pacheta, con un carácter arrollador y un mensaje muy claro, que creemos que es lo que necesitamos”. “Estaremos eternamente agradecidos a Míchel y a su cuerpo técnico, son historia del club, pero lamentablemente esta temporada los resultados no han acabado de llegar”, dedicó unas palabras al ya exentrenador.

Más allá de lo deportivo, en el encuentro que mantuvo con los medios de comunicación tras un acto promocional con Ambar, uno de los patrocinadores del club, también repasó algunas de las líneas de actuación que está desarrollando la SD Huesca. Sobre el estado de las obras que se están llevando a cabo en El Alcoraz avanzó que “en diez días o dos semanas” se observará un cambio sustancial en el estadio. “La esquina del museo está casi cerrada y la sur, donde se situará la zona de hostelería también está avanzada. Además, en la tribuna de general el prefabricado está prácticamente hecho y solo falta montarlo”.

Igualmente, también hizo referencia a la futura estructura de cantera, la denominada Base Aragonesa de Fútbol que se situará en el Pirámide, donde ya se cuentan con dos campos en los que el primer equipo trabaja habitualmente. “Estamos manteniendo reuniones con el Gobierno de Aragón y los dos o tres próximos meses van a ser de mucha actividad y avances para en verano poder darle un buen acelerón, ya se ha licitado, por ejemplo, un campo de césped artificial”, expuso sobre “el proyecto más importante del club”.