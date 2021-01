La SD Huesca de Pacheta mira al presente y al futuro

Realizadas las presentaciones, la SD Huesca y Pacheta miran al presente y al futuro. En el más corto de los plazos, al partido de Getafe, que supondrá la carta de presentación el miércoles 20 de enero (19.00, Movistar LaLiga). Más allá, la llegada de fichajes en esta ventana invernal y la definición del grupo de futbolistas que seguirá ligado a la entidad más allá del 30 de junio y con independencia de la categoría en que se actúe. En los últimos días, la dirección deportiva ha revelado cuáles son esos primeros movimientos para abrigar la labor del nuevo entrenador y seguir dibujando un proyecto continuista, sin volantazos.

El mercado de fichajes avanza con varias situaciones por resolver y dos nombres que han trascendido: el ecuatoriano Gonzalo Plata y el panameño Adalberto Carrasquilla. Un extremo diestro y un centrocampista, respectivamente; las posiciones que se quieren reforzar de manera prioritaria. Dos jugadores jóvenes y con un inmenso futuro por delante. Plata, de 20 años, actúa en el Sporting de Portugal y Carrasquilla, de 22, es una de las revelaciones de la Segunda División desde las filas del Cartagena. Se trata de dos operaciones en las que se ha trabajado y que resultan complejas.

Gonzalo Plata fue titular por primera vez esta campaña con el Sporting, líder de la liga portuguesa por delante de Oporto y Benfica, y el viernes dio la asistencia del gol en el empate de los suyos con el Río Ave (1-1). Internacional absoluto con Ecuador, participa en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022 y ha formado en los equipos que golearon a Colombia (6-1) y sorprendieron a Uruguay (4-2), marcando un tanto en cada compromiso. Llegó a Europa hace dos años, por lo que ya se ha adaptado y sumado minutos en la Europa League. Además del Huesca, también han preguntado por el ecuatoriano, con contrato hasta 2024, el Valencia o el Cádiz, pero la dirección deportiva confía en sacar adelante el fichaje.

Más matices y complicaciones presenta el caso de Adalberto Carrasquilla. Internacional panameño, su carta de presentación en el fútbol español ha llegado precedida por el interés del Real Madrid, que lo quiso incorporar a su Castilla. El Cartagena pagó el pasado mercado invernal 300.000 euros por sus servicios hasta 2015 y su cláusula de rescisión se ha fijado en siete millones, diez si los murcianos subiesen a Primera. Según informaba el diario As, el club albinegro no presenta problemas de liquidez, por lo que cabría adoptar la fórmula del trueque con Eugeni Valderrama como parte de la operación. El tarraconense cuenta con varias ofertas en la categoría de plata y este no se encuentra entre sus destinos preferidos. Además, hay clubes interesados por Carrasquilla con un mayor potencial económico que la SD Huesca.

La situaciones de Eugeni y Dani Escriche deberán resolverse con el consenso imprescindible entre Pacheta y la dirección deportiva que encabeza Rubén García. El delantero, que fue importante en el Elche del hoy entrenador azulgrana, cuenta asimismo con opciones para disponer en Segunda del protagonismo que no ha tenido este curso. El de Burriana tiene un año más de contrato, hasta 2022, y el de Eugeni expira el 30 de junio. La entidad trabaja ya en renovaciones con las que mantener buena parte del bloque en los próximos años. Álvaro Fernández y David Ferreiro se va a sumar al ‘club’ de futbolistas con contrato hasta 2023, al que ya pertenecen Andrés Fernández, Borja García, Sandro Ramírez, Joaquín Muñoz y Pablo Insua.

También se quieren estirar, al menos hasta 2022, los contratos de Mikel Rico y Pedro Mosquera. Les quedan año y medio de vinculación a Antonio Valera, Jorge Pulido, Jaime Seoane, Dani Escriche, Kelechi Nwakali, Dimitrios Siovas y Javi Galán. El lateral extremeño, al que siguen equipos como el Levante, es otro de los futbolistas con quienes se cuenta más allá de la temporada que viene y se trabaja en su renovación. El 30 de junio terminarán los contratos de Pedro López, Shinji Okazaki, Pedro Mosquera, Mikel Rico, Eugeni Valderrama, Juan Carlos Real, Luisinho Correia y Gastón Silva. También se deberán estudiar los casos de los cedidos: Rafa Mir, Sergio Gómez, Pablo Maffeo, Idrissa Doumbia y Javi Ontiveros, el único sin opción de compra.

