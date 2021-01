Mikel Rico también da su respaldo a Míchel

Jorge Pulido dio su respaldo a Míchel Sánchez el martes pasado y también lo hizo este sábado otro de los capitanes de la SD Huesca, Mikel Rico, utilizando además las mismas palabras. “Estamos a muerte con ellos”, aseguró el medio vasco haciendo extensible su apoyo a todo el cuerpo técnico a dos días de la visita del Betis, en la que su futuro podría estar en juego. “Vemos la manera de trabajar, la manera de plantear los partidos y estamos a muerte, no porque vivamos bien o porque les tengamos cariño, que se lo tenemos porque hemos vivido cosas buenas con ellos, sino porque creemos en lo que hacen y en que eso es la base para salir de abajo”, aseguró.

Tras 17 jornadas, el equipo es el colista de Primera División con un bagaje de una victoria, nueve empates y siete derrotas. Desde el triunfo ante el Alavés (1-0) se han acumulado tres tropiezos y unas tablas. A pesar de ello, el ex del Athletic mantiene el optimismo. “Trato de abstraerme de lo que se general alrededor del equipo, me fío de lo que veo y eso me da ánimo y confianza”, señaló poniendo en relieve la labor del día a día de los azulgranas. “Estamos a cuatro puntos de la permanencia, un resultado positivo nos mete de lleno en la pelea”, valoró recalcando que “no estamos tan lejos”.

“La clave de todo es ganar”, esgrimió Rico. “Con partidos exactamente iguales a los que hemos hecho podríamos haber conseguido cuatro o cinco puntos más con los que estaríamos todos muy tranquilos”, añadió. “Lo que hay que hacer es sumar de tres merezcamos más o menos”, sentenció,

Las alarmas acerca de la continuidad de Míchel comenzaron a sonar con fuerza tras la derrota del domingo pasado con el Barcelona y la eliminación copera del jueves ante el Alcoyano no contribuyeron precisamente a bajar su volumen. En el primero de esos dos encuentros, el Huesca cambió su forma de jugar renunciando a disputar la posesión. “Ya se utilizó algo así con el Atlético de Madrid y con Sevilla, queremos ser protagonistas, pero hay veces en el que el rival es superior y hay que tener un plan B”, dijo al respecto. Acerca del tropiezo con un Segunda B, en el que no estuvo presente, comentó que “se compitió bien más allá del resultado, no fue porque ellos tuviesen más motivación”.

Calificar el partido de Betis de final lo observar “un poco imprudente”, aunque no esconde que es “importante” y que saben “lo que hay en juego”. “Son tres puntos de mucho valor para nosotros y hay que sacarlos como sea”, reconoció. De los verdiblanco destacó que “manejan bien el balón”. “Hay que intentar que nuestra idea de juego sea superior a la de ellos, tener el balón y atacar, porque en defensa sufren”, recomendó. En definitiva, “el equipo tiene que rehacerse y ganar”.