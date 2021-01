La plantilla de la SD Huesca, "a muerte" con Míchel Sánchez

Los rectores de la SD Huesca depositan su confianza en Míchel Sánchez, que se sentará en el banquillo en el partido contra el Real Betis de este lunes. Y la plantilla ratifica ese deseo de que sea el madrileño quien enderece la nave y la lleve al mejor de los puertos. En este sentido ha salido al paso el capitán, Jorge Pulido, para dar el punto de vista del plantel y señalar que está "a muerte" con el entrenador azulgrana. Ratificado Míchel y con los futbolistas en sintonía, queda la búsqueda de las necesarias victorias a partir de una idea que se comparte y respeta en el vestuario. La semana pedía tranquilidad y ya la tiene.

El defensa ha puesto de relieve los aspectos positivos del trabajo diario de un técnico que "analiza los partidos de forma espectacular. Estamos a muerte con el cuerpo técnico y con su idea. Al final todos los partidos, excepto las segundas partes de Real Sociedad y Real Madrid, se han competido. Es verdad que hay que ganar y salir de ahí, pero no tengo una mala sensación".

Pulido pide un poco de perspectiva, "mirar atrás y saber de dónde venimos". Y ha recordado "el verano tan duro de hace un año y medio, con diez jugadores a una semana de empezar la temporada y después ascendimos. Las cosas se han hecho bien desde el club y el cuerpo técnico y cómo no vamos a apoyarlos si nos han devuelto a Primera. El apoyo de todos es total", ha insistido el manchego, protagonista siempre.

El plantel ha dado carpetazo ya a la derrota ante el FC Barcelona, que admite matices tanto en su desarrollo como en el marcador. Porque, para el capitán, "no se vio al Huesca de otras veces, de ir arriba y tener el balón". Y el matiz que introduce es este: "Estuvimos bien ordenados ante un rival que no está en su mejor momento pero tiene grandes jugadores. Dispusimos de opciones al final. Llegar vivos al cierre de un partido así es bueno, ojalá pudiéramos haber sacado más. En la primera parte nos encerraron muy atrás y no pudimos salir, en la segunda tuvimos opciones y se vio a un Huesca más reconocible".

Pulido actuó como central diestro en la defensa de tres que planteó Míchel; un giro estilístico bien asumido a falta de que se trabaje con más tiempo. El compromiso de los 26 futbolistas es "indudable. El otro día había que trabajar y lo hicimos, otra cosa es que no sea vistoso. No fue el Huesca que todo el mundo quiere pero contra rivales así es complicado hacerlo".

La ausencia de triunfos lleva a todas las partes hacia una necesaria reflexión; Pulido cree que "cuando no llegan las victorias el trabajo no se ve recompensado. Levantarse y trabajar es lo único que lleva a sumarlas. El trabajo está siendo bueno y esperamos salir de abajo cuanto antes".

Ha expuesto el central que "todos los jugadores están siendo importantes y teniendo oportunidades. Está rotando todo el mundo. El míster es el que ha de plantear los partidos y corregir detalles. No cambia el estilo porque no nos avasallan. Las cosas se ven muy negras pero con trabajo y yendo a una llegarán muchas victorias y sacaremos la cabeza".

Este jueves ante el Alcoyano en la Copa del Rey (21.00, DAZN) se abre la posibilidad de conseguir otro triunfo y, tal vez, se abunde en el esquema planteado contra el Barça. Pulido piensa que "con este formato es muy atractiva y se puede llegar lejos. Es una competición diferente y se trata de un partido para enchufar a todo el mundo. Siempre viene bien una victoria más". El Collao espera a un equipo herido pero vivo.

