La nieve fuerza a la SD Huesca a trasladar su entrenamiento al pabellón del Peñas

La nieve y el frío imperante en la capital oscense al igual que en todo Aragón forzó este sábado a buscar alternativas para que la SD Huesca pudiese entrenar. La solución, gracias a la buenas relaciones entre las dos entidades y a la predisposición del CB Peñas, club cuyo primer equipo es el Levitec Huesca de la LEB Oro, fue trasladar la sesión a su pabellón, el Peñas Center.

A cubierto, Míchel Sánchez pudo dirigir un entrenamiento muy similar a la que se desarrolla dos días antes de un partido, como era el caso, dado que el lunes los azulgranas deben recibir a Betis (21.00). Así, se realizaron diversos estiramientos y ejercicios destinados a fortalecer la musculatura de la parte central del cuerpo.

Los lesionados Maffeo y Sandro se mantuvieron al margen al igual que Borja García, baja de última hora en la eliminación copera del jueves frente al Alcoyano por unas molestias y que el viernes no se ejercitó. Las características de la matinal, de todos modos, tampoco sirvieron de mucho para calibrar su estado físico, por lo que se mantienen las incógnitas de sí podrán estar disponibles en una cita que podría ser decisiva de cara al futuro de Míchel. En principio, con el centrocampista se está actuando con prudencia aunque su dolencia no reviste gravedad y de hecho no estaba previsto realizarle pruebas. De los otros dos, Sandro sería el que más opciones tendría, aunque Maffeo también ha experimentado a lo largo de la semana una notable mejoría.

Para el domingo, la cita, en principio, estaba fijada para las 10.30 en las instalaciones del Pirámide. Sin embargo, todo se encuentra a expensas de la evolución climatológica.

La nieve también ha cubierto El Alcoraz. SD Huesca

Por otra parte, no se espera que haya problemas para que El Alcoraz pueda acoger el encuentro con los verdiblancos. El club ha contratado un equipo para que el domingo retire la nieve caída y se sigue trabajando en el cuidado del césped. La previsión climatológica para ese día en Huesca no indica precipitaciones, aunque sí bajas temperaturas que oscilarán entre los -8 y los 0 grados.

