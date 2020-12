Álvaro será el portero de la SD Huesca en la visita al Granada

elevo en la portería de la SD Huesca. Los azulgranas visitan desde las 14.00 al Granada con la gran novedad en su alineación titular de Álvaro Fernández. El riojano, habitual cancerbero azulgrana durante el curso pasado en Segunda División, ocupará el puesto bajo los palos que durante los once encuentros anteriores había sido para Andrés. Aunque en Los Cármenes el internacional sub 21 no vivirá su debut en la élite, casi se puede considerar así. Canterano de Osasuna, con 18 años disputó la sexta jornada de la temporada 2016-17 en la que los rojillos cayeron frente al Villarreal por 3-1.

[Siga aquí en directo el partido entre el Granada y la SD Huesca]

Junto a la entrada de Álvaro, las otras variaciones diseñadas por Míchel en el once son los regresos de Pulido y Ferreiro. El capitán no se había vestido de corto en las tres anteriores jornadas y el extremo dejó su puesto a Seoane, ahora ni siquiera convocado, en la derrota de la semana pasada ante el Sevilla (0-1).

Aunque se había especulado con la posibilidad de que el técnico de los oscenses plantease una defensa con tres centrales, finalmente todo apunta a que la disposición táctica no varía mucho de sus cánones habituales. Como portero estará Álvaro. Para la defensa se cuenta con Maffeo, Pulido, Siovas y Galán. En el centro del campo aparecen Mosquera, Mikel Rico y Borja García, y como hombres más adelantados quedan Ferreiro, Sandro y Rafa Mir.

La única baja por problemas físicos es la de Antonio Valera, mientras que Seoane y Eugeni fueron descartados. Míchel tendrá como posibles recambios a Andrés, Sergio Gómez, Ontiveros, Luisinho. Juan Carlos, Gastón Silva, Pedro López, Escriche, Nwakali, Doumbia, ya recuperado de su lesión en el sóleo, Okazaki e Insua.

En el Granada, que el jueves cayó en la Liga Europa ante el PSV por 0-1, Diego Martínez cuenta con Rui Silva, Neva, Domingos, Foulquier, Germán, Gonalons, Milla, Eteki, Luis Suárez, Machís y Antonio Puertas. Los suplentes serán Aarón, Arnau, Soro, Quini, Herrera, Nehuen, Pepe, Kenedy, Soldado y Molina. Como bajas cuentan Vallejo, Fede Vico, Azeez, Víctor Díaz, Montoro y Neyder Lozano.

El partido corresponde a la 12ª jornada de liga de Primera División y será arbitrado por el castellanomanchego Alberola Rojas. A él, la SD Huesca llega como colista a cuatro puntos de la salvación y con la necesidad de sumar su primera victoria, mientras que el Granada, que en la competición doméstica acumula tres derrotas consecutivas, es octavo.