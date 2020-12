Seoane y Eugeni, los descartes de la SD Huesca para su desplazamiento a Granada

Dos regresos y dos descartes técnicos. La expedición de la SD Huesca que se desplaza hasta Granada, donde juega el domingo a las 14.00, está compuesta por 23 jugadores. El hecho de que tras la recuperación de Doumbia en la enfermería azulgrana solo haya quedado el tercer portero, Antonio Valera, ha hecho que Míchel Sánchez haya tenido que dejar en tierra por primera vez en lo que va de temporada a dos de sus piezas aptas para jugar, Seoane y Eugeni. En cambio, regresa el medio costamarfileño, además de Nwakali, futbolista no convocado en la derrota de la semana pasada ante el Sevilla (0-1).

NOTICIAS RELACIONADAS Horario y dónde ver el Granada-SD Huesca de Primera División

La ausencia de Eugeni no llama tanto la atención habida cuenta de que anteriormente ya había sido el sacrificado, sí lo hace en cambio la de Seoane. El ex del Real Madrid pasa de formar parte del once inicial ante los hispalenses formando uno de los vértices del novedoso rombo que se probó a ni siquiera subirse al avión en un nuevo cambio de situación en lo que a su relevancia en la plantilla se refiere.

Doumbia, por su parte, vuelve a estar disponible después de haberse perdido los dos últimos encuentros por una lesión en el sóleo justo después de que en el 1-1 con el Eibar se produjese su debut. Con él, Míchel gana una pieza más con capacidad de contención para el centro del campo.

Los azulgranas se presentan en el partido con la necesidad de sumar su primera victoria de la temporada tras once jornadas y sabiendo que de todos modos un resultado positivo no les sacará de los puestos de descenso después de que la salvación se haya alejado a cuatro puntos. Su itinerario de viaje le lleva desde Huesca a Granada vía aeropuerto de Zaragoza. Lo mismo ocurrirá a la vuelta tras el encuentro.

La convocatoria

Porteros: Andrés y Álvaro.

Defensas: Maffeo, Pedro López, Insua, Siovas, Pulido, Gastón Silva, Galán y Luisinho.

Centrocampistas: Doumbia, Mosquera, Ferreiro, Sergio Gómez, Ontiveros, Mikel Rico, Juan Carlos, Borja García y Nwakali.

Delanteros: Sandro, Okazaki, Rafa Mir y Escriche.