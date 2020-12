Míchel hace cuentas: “Tenemos que sumar nueve o diez puntos hasta final de año”

De sensaciones, reflexiones en común y puntos ha hablado el técnico Míchel Sánchez en la previa del partido que la SD Huesca disputa este domingo en Granada (14.00, Movistar LaLiga). De ganar, en suma, tras once jornadas sin conseguirlo. Más allá de lo que suceda en Los Cármenes, el técnico hace cuentas y considera que se han de sumar nueve o diez puntos en las cinco jornadas que restan hasta fin de año para que el equipo azulgrana se mantenga vivo. Un plan que mira al largo plazo y que se detiene primero en una cita para la que se recupera a Idrissa Doumbia y la única baja segura es la del meta Antonio Valera.

Tras la derrota ante el Sevilla se han sucedido días de conversaciones entre el entrenador y la plantilla con una pauta común: “Mirando los números no hemos sido el equipo de las seis primeras jornadas, con menos balón y no llegando tanto a portería rival. Los contrincantes lo han hecho”. Se refiere Míchel a la serie de encuentros desde la Real Sociedad en adelante con la salvedad del partido ante el Eibar, al que a su juicio se mereció vencer. “La inmediatez de ganar no nos debe confundir al hacer las cosas, el proceso es más importante que el resultado. Acercarnos al rendimiento de esas primeras jornadas será bueno. El proceso del equipo debe mejorar, ser más fiables con balón. Tenemos que volver al origen y ser nosotros mismo”, ha señalado.

Míchel espera que “el resultado no haya condicionado nuestra idea de jugar. No tenemos una plantilla para juego dividido o segundas jugadas, tenemos que controlar el juego”. En ese sentido, y preguntado por la posibilidad de actuar en Los Cármenes con tres centrales, prefiere focalizar su análisis en “el estilo y los conceptos. Ser un equipo que vaya hacia adelante y defienda unido. El equipo ha estado más largo de lo que queríamos y es culpa no solo de la gente de arriba sino de los de atrás. Cuando somos un equipo amplio sufrimos en los duelos. Más que jugar con tres centrales me preocupa que llevemos a cabo nuestros conceptos y el posicionamiento en el campo se rompe en el pitido inicial”.

En estos próximo cinco partidos ante Granada, Alavés, Athletic, Levante y Celta, seis con la Copa, “tenemos que meternos en la competición con nueve o diez puntos. No sé si en Granada valen uno o tres, hay que ganar, y sacar esos puntos para estar en la pelea y tener más tranquilidad. Con 15 ó 17 puntos a final de año estaremos en números; si no, nos tocará remar mucho. Perder muy poco y que se gane es la exigencia. De ganar en Granada no estaremos en puntos pero sí necesitamos esa racha para ver con más tranquilidad el futuro”.

Míchel agradece las muestras de respaldo y confianza de la entidad. “La SD Huesca desde que llegué aquí me ha hablado de proyectos y de cómo quiere hacer las cosas. En ese proceso estamos. Queremos crecer y de la mano nos han ido bien las cosas. La exigencia sigue siendo la misma, qué equipo no quiere ganar. Siempre hay que ganar, sí o sí. La única realidad en el mundo del fútbol es cómo hacer las cosas y sacar el máximo rendimiento a esta plantilla. Si se tiene claro cómo queremos hacerlo es mejor y me deja centrarme”, ha valorado.

Así se ha trabajado esta semana, para evitar el factor sorpresa en la medida de lo posible y con un vestuario unido, que entrena “muy bien” y con “compromiso”. “Lo que más puede afectar al entrenador es que se parta y cada uno haga la guerra por su cuenta. No lo hemos percibido en estos 18 meses, ni a pesar de esta mala racha. No nos puede pesar llevar cero victorias, y en la segunda parte de Pamplona quizá nos protegimos demasiado y no salió bien. Hemos de seguir con ese compromiso para conseguir los resultados”.

El entrenador lleva “bien” la presión que asume en el primer lugar de la fila: “Soy el primero que le da vueltas a la cabeza. A los pequeños detalles hay que cambiar para ser más competitivos. Soy el máximo responsable de lo que ocurre en el terreno de juego, no me escondo, cualquier jugador que cometa un error es un error de Míchel. Es mi parte del juego, lo asumo y me he hecho entrenador para disfrutar de estos momentos. Estoy con una energía tremenda y en el mejor momento de mi carrera de entrenador. Nada me hace bajar los brazos y estoy convencido de que la SD Huesca va a hacer un gran año”.

El técnico de la SD Huesca ensalza a su homólogo en el Granada, Diego Martínez, de quien le gusta “muchísimo su capacidad de hacer equipo y se ve esa unidad en el terreno de juego y fuera de él. Ha conseguido la mejor versión de sus jugadores. Lleva unos años fantásticos, metiendo al equipo en Europa. Lo que me gusta de ellos no lo cambio por nada de mi plantilla, yo disfruto mucho del día a día con mi gente”. Este domingo es “el día en que dar una de nuestras mejores versiones para sumar los tres puntos. Es la primera piedra de toque ante un gran rival”.

