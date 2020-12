Directo | Granada - SD Huesca de la jornada 12 de LaLiga Santander

Placeholder mam module Partido Granada-SD Huesca, en directo

La SD Huesca visita este domingo al Granada (14.00, MovistarLaLiga) con la necesidad y la obligación de ganar para seguir agarrado a la categoría en el inicio de un mes intenso, exigente y definitorio de la suerte del equipo azulgrana en Primera División. La ausencia de victorias merma de manera evidente los méritos contraídos por el equipo de Míchel Sánchez, que el pasado fin de semana sufrió a manos del Sevilla la cuarta derrota en once jornadas. La permanencia se otea a cuatro puntos de distancia. Los granadinos, que también compiten en Europa, no ganan en Liga desde el 25 de octubre y acumulan tres partidos perdidos en la Liga a los que se suma el del jueves con el PSV en la Europa League.

A los oscenses no les bastan los siete empates acumulados. Míchel se refirió en la previa a que se debía llegar a fin de año con 17 puntos para mantener las opciones de permanencia en todo lo alto. La SD Huesca disputará cinco partidos en este periodo más el de Copa del Rey en Marchamalo (Guadalajara) empezando en el nuevo Los Cármenes, a donde no han viajado por decisión técnica Seoane y Eugeni y vuelven a la convocatoria de 23 futbolistas Nwakali y Doumbia después de haber superado sus problemas físicos. Cabe la opción de tres centrales, con Pulido y Gastón Silva en el once, para rearmar defensivamente a un bloque que solo ha dejado la meta a cero ante Atlético y Elche.