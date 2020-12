Jorge Pulido: “Hay que tener confianza en el cuerpo técnico”

“Hay que tener confianza en el cuerpo técnico, es el que nos llevó la temporada pasada hasta donde estamos”.Jorge Pulido ejerció este martes de capitán de la SD Huesca para solicitar un voto de apoyo para Míchel Sánchez y sus colaboradores, así como también para la plantilla, después de que transcurridas las once primeras jornadas de la liga el equipo, que todavía no conoce lo que es ganar, haya caído hasta la última posición dejando la salvación a tres puntos. Sus declaraciones, que quisieron trasladar tranquilidad y optimismo, se producen en un contexto en el que las dudas acerca de la marcha del bloque están aflorando.

NOTICIAS RELACIONADAS Míchel sigue buscando la tecla de la victoria para la SD Huesca

“Nadie esperaba que fuese a costar tanto conseguir la primera victoria, pero ya se sabía que se iba a pasar por momentos complicados, como también los hubo la temporada pasada”, expuso señalando como única salida a la situación “ser un equipo, como somos”. El central aseguró que en el vestuario se mantiene “la ilusión por ganar”. “Excepto en los partidos contra la Real Sociedad y el Real Madrid, en los que en la segunda parte fuimos inferiores, en los demás hemos estado cerca”, consideró. A su juicio, “los pequeños detalles que hay que pulir al máximo” son los que están privándoles del éxito y para revertir la situación la mejor manera es “confiar en el equipo y en los técnicos y trabajar como animales”.

La siguiente oportunidad de inaugurar el casillero de triunfos, después de la última derrota con el Sevilla (0-1), llegará el domingo con la visita al Granada (14.00), rival descrito por Pulido como “un gran equipo que viene de hacer una buena temporada y que ahora no está mostrando en la Liga su mejor versión”.Su titularidad de cara a ese partido, tras tres jornadas consecutivas en el banquillo, se encuentra en el aire.

La situación personal es casi desconocida para el toledano, jugador básico para todos los entrenadores que ha tenido desde su llegada a la SD Huesca. “Llevaba tiempo sin pasar por ella”, reconoció, sin querer darle mayor importancia. “Siempre he predicado que los éxitos que hemos vivido han sido gracias al equipo”. “Pablo ha pasado situaciones complicadas con su rodilla y nos ha animado como el que más”, destacó de Insua, el jugador que ha ocupado el que era su sitio en el eje de la zaga. Él, por su parte, ha asumido su deber de seguir esforzándose al máximo para regresar al once. “Poner mala cara o no tener ganas de trabajar por estar fuera es perjudicial para todos”, recalcó, añadiendo que “el jugador no necesita explicaciones de nada, ni cuando juega ni cuando no”.

“Somos 26 jugadores, todos estamos capacitados para competir en Primera y somos importantes”, reflexionó. “Ahora puedo ser importante entrenando para mejorar a Okazaki o a Rafa Mir, porque si no meto el pie ellos no crecerán”, ejemplificó.

“La temporada pasada, tiempo antes del final, el entrenador nos decía que para él no quedar primero sería un fracaso, nosotros nos lo creímos y lo logramos, por eso hay que seguir creyendo; el míster y la plantilla estamos a muerte con la idea de juego”, puso énfasis en una idea de la que también quiere hacer participes a los hinchas. “La afición, aunque ahora no pueda estar en El Alcoraz, nos tiene que dar un plus, debe creer en nosotros y en lo que hacemos, que es los que nos llevó a ser campeones de Segunda y estar donde estamos”, arengó.