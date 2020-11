Diciembre, un mes decisivo para la SD Huesca y para Míchel Sánchez

El gol de En Nesyri echó abajo el ejercicio de supervivencia de la SD Huesca ante el Sevilla (0-1) y clausuró un mes de noviembre poco fértil, en el que los azulgranas han sumado dos puntos en tres partidos que les han asido a los puestos de descenso. Octubre terminó con las goleadas de Anoeta y Valdebebas y diciembre se presenta como un periodo decisivo para la suerte del proyecto y del técnico Míchel Sánchez, que no se ha sacudido las dudas que se han incrementado a su alrededor durante las últimas semanas. Cinco partidos que pueden marcar el resto del curso esperan a los oscenses, además de la Copa del Rey.

Se tratará del primer mes completo de competición, sin paradas por los compromisos de las selecciones y después de que el campeonato comenzara con septiembre ya mediado. La SD Huesca se abriga. Suma siete puntos en once jornadas y la búsqueda de la primera victoria es todavía baldía. Desgasta a un técnico a unos jugadores que no encontraron premio alguno a su esfuerzo defensivo colectivo y a los que tampoco recompensaron con los tres puntos los tramos de buen fútbol ante Eibar (1-1) y Osasuna (1-1). Que Míchel cuente con el respaldo de la cúpula directiva y que se siga transmitiendo un mensaje de calma es compatible con las leyes inexorables del fútbol dictadas por los resultados o la falta de ellos.

En este sentido, los dos próximos partidos se antojan relevantes. El del próximo domingo en Granada (14.00, Movistar LaLiga), para evaluar la capacidad de reacción de los azulgranas tras la cuarta derrota del curso. Los nazaríes, una de las revelaciones del comienzo de la Liga y también inmersos en competiciones europeas, supondrán una dura piedra de toque para comprobar en qué momento se encuentra un bloque que trata de impedir que las urgencias por vencer le terminen devorando. El Granada, que solo ha perdido un choque en el nuevo Los Cármenes, antecederá la visita del Alavés a El Alcoraz el sábado 12 de diciembre (18.30, Movistar LaLiga).

Los vitorianos, propulsados por la victoria del sábado ante el Real Madrid (1-2) suman ya cinco jornadas sin perder y están a cinco puntos de distancia. Con 13, los jugadores que entrena Pablo Machín se pueden seguir considerando un rival por la permanencia pero todo lo que no fuese un triunfo local le haría perder otra ocasión de acercarse a una zona menos crítica de la clasificación. Estos dos choques pueden definir el futuro de Míchel, con la pesada losa de las once jornadas sin vencer y la necesidad de empezar a sumar de tres en tres para que el edificio estadístico y anímico no se le venga encima con la más fatal de las consecuencias para su cargo.

Con el obligado y probablemente incómodo peaje de la Copa entre medias, que llevará a la SD Huesca a la localidad de Marchamalo (Guadalajara) posiblemente el martes 15, el siguiente destino serán San Mamés y el Athletic el viernes 18 a las 21.00. Los leones, pese a un comienzo irregular, no deberían comparecer en la pelea de la permanencia como sí los dos conjuntos con los que se cerrará diciembre: el Levante y el Celta. Compañeros de los azulgranas en los puestos de descenso, los granotas acudirán a la capital oscense el martes 22 (19.45). Y el Celta una semana después, con fecha y hora aún por determinar. Con independencia de lo que haya acontecido en las tres jornadas anteriores, fallar en ambas es pecado mortal.

A tres puntos de la permanencia, la SD Huesca empezará diciembre pendiente de la esperada reacción, con Míchel en el disparadero y con 31 días por delante antes de que se vuelva a abrir el mercado invernal de fichajes entre el 4 de enero y el 1 de febrero. No habrán transcurrido ni tres meses desde que se cerrase el de verano y el club ya estará en disposición de modificar las líneas y piezas que considere oportunas. Cuantas menos, señal de que las próximas semanas habrán tenido un desarrollo positivo.