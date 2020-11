Míchel Sánchez no agota los cambios

Una de las medidas de LaLiga para este curso fue mantener las cinco sustituciones y las convocatorias de 23 futbolistas que se pusieron en práctica al final del pasado. Con la perspectiva de la covid-19 salpicando el desarrollo de la temporada, se trataba de dar más descanso a los jugadores por si el calendario se cargaba de partidos se jugase en Europa o no. En la SD Huesca, Míchel Sánchezno siempre ha agotado el cupo; lo ha hecho en seis de las once jornadas y el pasado sábado ante el Sevilla (0-1) solo realizó tres sustituciones. Como si la regla no estuviese en vigor, algo que también había llevado a cabo antes contra Elche y Real Valladolid.

Con la intención de recuperar la pelota e inquietar al Sevilla con una concepción del fútbol más reconocible, Míchel dio entrada a Ferreiro por Seoane a la hora de partido y, en el 72, a Okazaki y Ontiveros por Sandro y Borja García para refrescar y revitalizar el ataque. Como explicó después en la sala de prensa, había meditado las alternativas de Pulido o Juan Carlos pero decidió no aplicarlas y el gol hispalense en el minuto 83 le dejó sin margen de maniobra.

El grupo de confianza del preparador se ha compactado en los últimos tiempos. Repitió alineación contra Eibar y Osasuna y solo introdujo dos novedades ante los andaluces: Maffeo por Pedro López después de que un esguince de tobillo hubiera afectado a este último durante la semana, y Seoane por Ferreiro para reforzar el centro del campo. Con los navarros Míchel llevó a cabo cuatro sustituciones y siempre como respuesta a los movimientos del entrenador rojillo y ante el Eibar sí se agotaron los cinco, si bien Nwakali y Doumbia ingresaron en el terreno de juego a los 89 minutos.

En las goleadas encajadas con Real Sociedad y Real Madrid se efectuaron los cinco relevos pero los encuentros ya estaban decididos de antemano. En las tablas con el Real Valladolid también se realizaron tres y fue decisivo el de Sandro, que anotó el 2-2 a los pocos segundos de debutar. En Elche, con tres cambios, no hubo forma de hincar el diente a los franjiverdes a pesar de que se fue superior. En tres de las cuatro primeras jornadas Míchel realizó las cinco sustituciones (con Villarreal, Valencia y Atlético) y cuatro el día del Cádiz, cuando no hubo manera de hincar el diente a los de Álvaro Cervera.

