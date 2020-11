Maffeo y Seoane, únicas novedades en el once de la SD Huesca para recibir al Sevilla

Pulido y Okazaki continúan en el banquillo y a ellos se les une como suplente otro de los que venían siendo habituales no solo esta temporada sino también la anterior, Ferreiro. El once con el que la SD Huesca recibirá a partir de las 18.30 a el Sevilla en El Alcoraz en busca del primer triunfo de la temporada contará con solo dos novedades con respecto al que empató la semana pasada ante Osasuna (1-1), Maffeo y Seoane. El primero entra por Pedro López, duda desde que el miércoles sufrió un leve esguince de tobillo. El valenciano finalmente ha entrado en la convocatoria, pero no vivirá el pitido inicial sobre el césped. Por su parte, Seoane recupera la vitola de titular cuatro jornadas después.

Junto al lateral derecho y al medio, formarán Andrés bajo los palos y Siovas, Insua y Galán en la defensa. Mosquera, Mikel Rico, Seoane y Borja García jugarán en el medio y como delanteros aparecen Sandro y Rafa Mir.

En el banquillo quedan Álvaro, Ferreiro, Eugeni, Sergio Gómez, Okazaki, Pulido, Ontiveros, Luisinho, Pedro López, Juan Carlos, Gastón Silva y Escriche. El descarte técnico en esta ocasión ha sido Nwakali, primer recambio en El Sadar.

En el Sevilla, su técnico Julen Lopetegui apuesta por Vaclik para la portería; Navas, Kounde, Diego Carlos y Rekik, para la zaga; Jordán, Fernando y Oliver, para la medular; y Munir De Jong y Ocampos, para el ataque. Esperando su oportunidad quedan Javi Díaz, Alfonso, Gnagnon, Gómez, Gudelj, Rakitic, Óscar, En Nesyri, Aleix, Vázquez, Idrissi y Zarzana.

Los de Míchel Sánchez tienen las bajas de Antonio Valera y Doumbia, mientras que los hispalenses no desplazaron a cinco jugadores. Lopetegui no podrá usar a Bono, Suso, Acuña, Carlos Fernández y Escudero.

Al partido, que será arbitrado por el balear Cuadra Fernández y que corresponde a la undécima jornada, el Huesca llega penúltimo a tres puntos de la salvación después de empate entre el Valladolid y el Levante. Por su parte, el Sevilla es séptimo después de ganar a Osasuna y al Celta de Vigo en sus dos últimos encuentros.