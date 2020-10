La SD Huesca ya ha empleado en cinco jornadas a 23 jugadores

De los futbolistas del primer equipo con los que ha contado hasta ahora solo faltan por pisar el césped los dos porteros suplentes, Álvaro Fernández y Antonio Valera. Míchel Sánchez, el técnico de la SD Huesca, ha empleado en las cinco jornadas que se llevan disputadas a un total de 23 jugadores. La opción de realizar hasta cinco cambios, la necesidad de premiar la buena pretemporada protagonizada por todos sus hombres y el hecho de tener que compaginar la competición con la aclimatación de unos refuerzos que se han ido presentando de forma escalonada explican un dato que no difiere en demasía con el que presentan el resto de conjuntos de Primera División que no tienen ningún partido aplazado. Lo igualan el Valencia y el Eibar, y solo lo supera el Cádiz, con 24.

A pesar de que el hecho de que ya se hayan vestido de corto más de una veintena de azulgranas podría hacer pensar en un vaivén dentro de las alineaciones oscenses, lo cierto es que éstas se han mantenido estables. Hasta el parón que vive ahora la competición debido a los compromisos internacionales de selecciones, siempre han sido titulares Andrés, Pulido, Galán, Ferreiro, Mosquera y Okazaki. Lo mismo se podría decir de Pedro López y Maffeo, los dos laterales derechos, aunque en sus casos solo han podido ser de la partida en las dos jornadas que las lesiones les han permitido jugar, y de Siovas. El central debutó ante el Cádiz en la segunda cita del curso a los pocos días de ser fichado y ya no se ha caído del once.

De entre todos los nombrados, el núcleo más duro, la guardia pretoriana de Míchel Sánchez, serían Andrés, Pulido, Galán y Mosquera, un cuarteto que no se ha perdido ni uno solo de los 450 minutos que ya se han consumido del curso. Ferreiro, en cambio, solo ha disputado al completo un choque, el empate a cero con el Elche del sábado pasado.

En el extremo opuesto en cuanto a tiempo sobre el césped aparece Luisinho, que suma once minutos repartidos entre el cruce con el Villarreal y el del Valencia, ambos resueltos por 1-1. El caso del lateral zurdo sirve para ilustrar cómo los rostros nuevos están siendo cada vez más protagonistas relegando a otros habituales en Segunda División como el luso o Eugeni, inédito en los tres últimos compromisos.

Hasta el momento, Míchel ha hecho debutar a todos los recién llegados a la primera ocasión que ha tenido. Andrés, Maffeo y Siovas lo hicieron como titulares y Borja García, Ontiveros y Gastón Silva, desde el banquillo.

Las lesiones y la opción de no emplear a ningún canterano, Kevin Carlos y Peñaloza solo fueron convocados en la primera jornada, han hecho que no se haya completado ninguna convocatoria. Desde el tramo final de la última campaña, y de la mano de la medida de habilitar cinco cambios, los equipos pueden inscribir para cada partido a 23 jugadores. El Huesca no ha pasado de 22, fue en el 0-0 contra el Atlético de Madrid. Frente al Villarreal y al Elche Míchel seleccionó a 21 de sus hombres, en Mestalla se presentó con veinte y en la derrota con el Cádiz (0-2) solo tuvo a 19.

Respecto a las sustituciones, una herramienta que resultó muy útil para conseguir el ascenso al hacer valer los azulgranas su mayor profundidad de banquillo, dos veces no se han agotado. Con el Cádiz se ordenaron cuatro variaciones en el once con el choque ya en marcha y con el Elche, solo fueron tres.