Mikel Rico: “Estamos tranquilos porque si hacemos lo que estamos haciendo ganaremos partidos”

Fue uno de los jugadores destacados de la SD Huesca en el empate a cero ante el Elche del sábado, uno de los que gozó de ocasiones para marcar ese gol que se resistió. El centro de Galán, su llegada a escasos pasos de la portería y el balón que se le fue a las nubes. Como el mismo Mikel Rico reconoció este domingo, le ha estado “dando vueltas” a una jugada que ya no puede rebobinar y de la que ha tratado de apartar lo malo para quedarse con lo bueno. “Si miras el lado positivo tener y generar ocasiones es más importante que no fallar”, comentó añadiendo que “en ese sentido estamos tranquilos porque haciendo lo que estamos haciendo vamos a ganar partidos”. “Si tiras 18 veces lo normal es que acaben entrando”, consideró, recordando que “el año pasado también se nos achacaba al principio la falta de acierto y luego empezaron a entrar”. “No hay que obsesionarse”, recomendó.

Tras la disputa de las cinco primeras jornadas de liga, los azulgranas acumulan una derrota y cuatro empates a los que les falta la primera victoria para darles fuste. El balance que hizo el medio, una de las voces autorizadas del vestuario, fue optimista. “El equipo compite bien, es muy difícil que nos ganen y tiene una identidad de juego muy clara y continuista”, observó. Por ello, realizó una valoración “positiva en cuanto a sensaciones” y lamentó que “por juego merecemos más puntos”.

La Liga se detiene ahora dos semanas debido a la disputa de compromisos internacionales de selecciones. “Un parón después de tanto tiempo compitiendo siempre sienta bien”, agradeció Rico, quien considera que los próximos días pueden servir “para trabajar con toda la plantilla porque aún tiene que venir gente y la que ya ha llegado lo ha hecho poco a poco y con partidos de por medio”. “Podemos ensayar conceptos y mejorar”, destacó.

En el plano personal, el centrocampista, después de perderse los dos anteriores compromisos por una lesión muscular, fue titular el miércoles en las tablas con el Atlético de Madrid y repitió el sábado. “Ya he superado el problema que tuve, he jugado dos partidos seguidos en tres días y no he tenido molestias”, aseguró.

Tras lograr el ascenso en el curso anterior, el actual está suponiendo la segunda experiencia del club en Primera División. “Es más exigente, hacer mejor las cosas y dar un pasito más”, expuso uno de los jugadores más veteranos de la plantilla.