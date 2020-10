Okazaki se puede perder el doble compromiso con Japón tras lesionarse

La nota más negativa del empate de la SD Huesca en Elche, al margen de la nulidad goleadora, se encontró en la lesión de Shinji Okazaki, que sintió un pinchazo en el muslo y debió ser sustituido en la primera parte. A falta de una exploración completa, la dolencia le privará probablemente de su regreso a la selección. El combinado nipón contaba con sus servicios para los dos amistosos que jugará en la ciudad holandesa de Utrecht ante Camerún y Costa de Marfil.

Se trataba también de una fecha señalada puesto que el delantero azulgrana, de 34 años, llevaba más de un año sin ser llamado por Japón, desde la disputa en el verano de 2019 de la Copa América en Brasil. Así, el único internacional de la SD Huesca en esta ventana será el sub 21, Álvaro Fernández, que este lunes se unirá a la concentración en Las Rozas (Madrid) para preparar los duelos clasificatorios para el Europeo sub 21 ante Islas Feroe el jueves 8 de octubre y Kazajistán el martes 13 en Alcorcón. No acudirá con Grecia Dimitrios Siovas, después de haberse convertido en un habitual del combinado heleno y, según la prensa de su país, a raíz de unas declaraciones después de un choque contra Kosovo que no habrían gustado al seleccionador, John van’t Schip.

Los oscenses se entrenarán este domingo en el IES Pirámide a falta de que se concrete el calendario para la próxima semana, sin compromiso liguero. Asimismo, pendientes de la evolución de los lesionados Pablo Maffeo, Pedro López y Antonio Valera. El club se había planteado la opción de concentrarse estos días en Benasque. El fin de semana del 17 y 18 aguarda el Real Valladolid, que tampoco ha ganado en cinco jornada, en El Alcoraz. Y el lunes a medianoche se cierra el plazo para incorporar futbolistas, con dos o tres nuevas piezas en el punto de mira.

Al término del duelo del sábado, David Ferreiro se refirió a que "llevamos cinco partidos y cuatro puntos, pero las sensaciones son buenas. Hemos hecho un gran partido con grandes ocasiones, pero no han entrado". Pablo Insua aludió por su parte a que "está claro que nos falta gol. Hemos creado y tenido ocasiones, pero no han querido entrar. A veces por fallos nuestros, otras por mala suerte. Esta es la línea a seguir".