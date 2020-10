Míchel: "Merecimos ganar, pero nos ha faltado otra vez el gol"

El empate sin goles de Elche h tenido más que ver con la falta de acierto de la SD Huesca que con el hecho de que se tratara de un reparto de beneficios justo. No lo ha sido, al menos por el balance de ocasiones de unos y otros: 18 disparos de los azulgranas a portería por uno de los anfitriones. Un debe de connotaciones profundas, que explica en buena medida por qué el equipo oscense ha sumado cuatro puntos de 15 posibles. El mérito de una defensa que volvió a proteger a Andrés se diluye ante la falta de acierto enfrente de la meta rival.

El técnico de los azulgranas, Míchel Sánchez, analizó las tablas del Martínez Valero (0-0) en clave de satisfacción a medias. Es imposible que la felicidad sea completa; con las victorias merecidas ante Valencia o Elche se vería de otro modo. "Hemos hecho méritos para ganar: presión, centros y disparos, y nos ha faltado otra vez estar acertados de cara a gol. Seguimos concediendo poco, y teníamos el miedo de que alguna iban a tener", avanzó. Sus jugadores fueron "dominadores del juego con más criterio en la primera parte y en general los 90 minutos. Nos podremos haber equivocado pero merecimos ganar. Pero el merecimiento son los goles y no hemos estado acertados", ha valorado.

Como ya había insistido en la previa, a Míchel le preocuparía más "no generar, vernos superados por el rival. La línea de juego y esfuerzos de los jugadores es muy buena y tenemos que seguir ahí. Hemos hecho 18 tiros, a puerta pocos, y si no metemos ninguna hay que tirar 25 y si no, 50. Hemos de seguir intentándolo, el acierto llegará y si no bajamos los brazos y somos un equipo que trabaja igual ganaremos partidos". Se marchó algo inquieto de Elche porque "merecimos ganar, y en Valencia. Serían cuatro puntos más y todos estarían muy satisfechos. Nadie regala nada, hacemos el trabajo muy bien y falta el acierto ante la meta rival".

Se abre ahora un tramo de recapitulación por el parón de selecciones que "puede venir bien para seguir progresando en la línea de juego y que los fichajes entren en la dinámica. Borja acabó cansado y Ontiveros no está aún a su mejor nivel. Preferíamos una victoria y nos pondremos el mono de trabajo. Las sensaciones son buenas pero hay que dar un paso adelante, en resultados no somos el equipo que queremos ser".

Los técnicos azulgranas se muestran "contentos con el rendimiento de los jugadores, pero no nos da para ganar por diferentes motivos. Hoy (por ayer) nos tiraron una vez. La línea de trabajo es buenísima pero hay cosas que mejorar, en un partido que hemos competido mal, con el Cádiz, se ha perdido. Hay que seguir y hay preocupación en el cuerpo técnico".

Míchel se mostró contrariado por la lesión de Shinji Okazaki, que posiblemente se pierda el doble compromiso con la selección japonesa. El preparador no le da relevancia a que se hayan perdido cinco puntos ante los otros recién ascendidos, "cada partido tiene su historia. Hemos perdido once puntos, la lectura es ir partido a partido y en líneas generales hemos merecido más. Las lecturas se harán a final de temporada y esperamos dar alegrías a nuestros aficionados".