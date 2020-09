Atlético de Madrid y Elche, las dos citas de la próxima semana para la SD Huesca

Casi sin tiempo para saborear el buen regusto dejado por el empate ante el Valencia y con la necesidad de alargar esa sensación y el juego mostrado en Mestalla, la SD Huesca afronta ahora la primera de las seis semanas con dos jornadas de liga que depara el calendario de esta temporada en Primera División. Los azulgranas reciben el miércoles al Atlético de Madrid (19.00) y visitan el sábado al Elche (18.30), dos rivales que iniciaron su caminar en la Liga entre el sábado y el domingo de forma muy dispar.

Los rojiblancos, cuyos compromisos en las dos primeras jornadas fueron aplazados en atención a que el final de su anterior ejercicio se alargó debido a su participación en la Liga de Campeones, se impusieron el domingo de forma contundente por 6-1 al Granada, conjunto invicto hasta entonces. Por su parte, los ilicitanos, que aún no se habían estrenado por su presencia en la fase de ascenso de Segunda División, cayeron el sábado contra la Real Sociedad por 0-3.

La presentación de los de Simeone no pudo ser más deslumbrante confirmando un curso más su rol de gran alternativa al Real Madrid y al FC Barcelona. Los colchoneros, que han perdido a Morata, pero que se han reforzado con Luis Suárez, autor de dos goles contra el Granada, conservan un bloque en el que destacan jugadores como Diego Costa, Joao Félix, Koke, Saúl, Oblak o Llorente.

Muy distinta es la situación de los ilicitanos. Tras el ascenso, han sido múltiples los cambios realizados. Entre ellos, el del entrenador. Pacheta tuvo que dejar su sitio al argentino Jorge Almirón, que contra la Real no pudo sentarse en el banquillo al no estar todavía tramitado su título como entrenador en Europa. Después de haber firmado, entre otros, al zaragocista Guti, la semana en el Martínez Valero se antoja intensa puesto que todavía son necesarios alrededor de media docena de refuerzos. Al Huesca lo recibirán después de haber visitado el miércoles al Eibar.

Para preparar las dos citas los azulgranas no tienen previsto guardar descanso ningún día. No en vano, en contraste con la próxima, en la siguiente semana, debido a los compromisos de las selecciones internacionales, no habrá partidos de Primera División. Será entonces el momento para reflexionar sobre el arranque de curso vivido por el equipo. Para que éste sea plenamente positivo, todavía falta la primera victoria.