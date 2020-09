Maffeo y Gastón Silva, dos piezas más para la muralla defensiva de la SD Huesca

La SD Huesca presentó este miércoles a sus dos últimas incorporaciones, el lateral derecho Pablo Maffeo y el central uruguayo Gastón Silva, dos operaciones por las que el director deportivo, Rubén García, se mostró muy satisfecho y que llegan dispuestas a ayudar a consolidar al club en la Primera División aportando lo antes posible. A ambos se les cuestionó sobre su estado de cara a poder tener minutos este mismo domingo en el arranque de la liga frente al Villarreal a domicilio (18.30) y su respuesta fue muy similar, si Míchel Sánchez así lo estima oportuno, ellos se ven preparados para vestirse de corto.

El que más opciones podría tener es Pablo Maffeo, cuya cesión desde el Stuttgart con opción de compra se cerró el martes. Tras la lesión el viernes de Pedro López, que será baja durante aproximadamente un mes por un esguince de tobillo, el flanco derecho de la zaga se había quedado huérfano al no haber ningún otro lateral derecho en la plantilla. Así que como el propio futbolista de 23 años reconoció en los últimos días “todo ha sido muy rápido” para lograr traerlo. “Los equipos de Segunda División que jugamos el ‘play off’ acabamos muy tarde y prácticamente no he tenido tiempo de descanso, me siento muy bien”, explicó el catalán, que en el último curso actuó en el Girona también prestado por los alemanes.

Maffeo ya ha mantenido contacto con Rafa Mir y Sergio Gómez, a los que conoce por su paso por las categorías inferiores de la selección española, y las referencias que le han dado han sido “muy buenas”. “Se están haciendo las cosas bien en el club, creciendo todos juntos”, valoró.

A pesar de que aún es joven, cuenta con una larga experiencia. No en vano, ya ha militado, además de en el Stuttgart, en el Manchester City. Su paso por Inglaterra le trae mejores recuerdos que la etapa alemana, pero sin duda donde más ha destacado ha sido con el Girona, donde en diferentes etapas acumula cuatro temporadas. Con los de Montilivi disputó 33 partidos en Primera División en la 2017-18. “El Girona y el Huesca son entidades parecidas, humildes y familiares, por eso me he decantado por venir aquí, porque creo que es lo que necesitó”, explicó.

Gastón Silva, por su parte, lleva sin competir desde marzo. Durante este tiempo se ha estado ejercitando en Uruguay, su país y con el que es internacional, con un preparador por lo que físicamente aseguró sentirse bien. “Después de tanto tiempo uno tiene la necesidad de jugar”, reconoció.

El zaguero ya conoce la Primera División después de que en el curso 2016-17 militase en el Granada, con el que partición en 22 encuentros. De ahí pasó al Independiente argentino, por lo que regresar a la competición española ha sido uno de los aspectos que le han empujado a firmar con el Huesca por una temporada además del cariño que ha detectado dentro del club. “Me abrió las puertas en un momento nada fácil”, comentó, en referencia a la complicada salida de su anterior equipo, que ha anunciado estar dispuesto a demandar a los oscenses por ocho millones de euros al considerarse aún tenedores de sus derechos, algo que la AFA (Asociación de Fútbol Argentino) y el jugador no reconocen. “Ha dicho cosas que no son verdades”, comentó el jugador sobre Independiente añadiendo sobre el asunto que “me siento tranquilo porque con mi familia y mi abogado hicimos todo bien”.

El charrúa, de 26 años, puede desempeñarse tanto de central izquierdo como de lateral. Por eso cree que podrá aportar esa polivalencia, además de “firmeza en la defensa”. Entre sus características destaca el juego aéreo.