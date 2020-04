La SD Huesca cree que lo ideal sería jugar con público

La situación es compleja y las incertidumbres abundan. Por ello, en vistas a lo que pueda pasar en un futuro respecto a la reanudación o no de la temporada, la SD Huesca y su consejero, Manolo Torres, parten de la premisa de que "siempre y cuando la situación sanitaria lo permita, lo deseable sería que se disputasen los partidos que restan a puerta abierta". Sin embargo, en la entidad azulgrana se sabe que esto es a día de hoy harto complicado y por ello se están explorando los pasos a dar en caso de que sucedan otros escenarios como el de la cancelación definitiva de la liga o, lo que parece más probable a día de hoy, que ésta se juegue, pero sin público en la grada. A este respecto ya se ha acordado con la plantilla una reducción salarial en función de los diferentes escenarios y otro de los frentes que quedaría por resolver es qué pasará con los abonados si estos no pueden acceder a El Alcoraz. "En función de lo que nos encontremos, daremos respuesta a nuestros socios", expone Torres, que apunta a que "si hay que jugar a puerta cerrada, buscaremos cómo bonificar y no dejar de lado al que, junto a los jugadores, es nuestro principal activo, la afición".

Para llevar a término la competición, todavía quedan por disputarse once jornadas, de las que cinco deberían tener como escenario El Alcoraz. Es decir, se ha consumido el 76% de los partidos a los que el abono de temporada daba derecho a presenciar en directo, entre ellos platos fuertes como el derbi con el Real Zaragoza o los choques con el Almería, el Girona y el Rayo Vallecano. Aún así, todavía quedarían por llegar a la capital oscense el Mirandés y el líder, el Cádiz, además de la UD Las Palmas, el Alcorcón y el Numancia, ya en la recta final.

En el seno del club se siente que en cierta medida existe una deuda con su masa social después de la respuesta del verano pasado, cuando a pesar del descenso y del daño ocasionado por la Operación Oikos se alcanzaron de nuevo los 6.200 abonados, el máximo establecido. Por ello, entre las opciones que se tienen sobre la mesa para tratar de premiar esa fidelidad aparece la de establecer algún tipo de compensación o bonificación en el pase de temporada de la 2020-21, una medida que, por otro lado, sería acorde a lo que están planteando otros clubes.

La intención sería premiar y asegurar de nuevo un gran ambiente en el estadio, algo que a lo largo del presente ejercicio venía siendo una constante. No en vano, la media de ocupación se encontraba situada en los 6.300 espectadores, lo que representa más del 82% del total del aforo.

El momento álgido del curso en lo que a afluencia se refiere se produjo frente al Real Zaragoza, con 7.181 personas en las gradas. En esta clasificación el duelo con el Girona ocuparía la segunda posición con 6.586 y el podio lo completaría el Almería, con 6.581.